7 produtos para se inspirar na estética avassaladora rocker

O rock vai além do gênero musical, sendo também uma fonte de inspiração para a moda e a beleza a partir da criação de tendências ousadas e cheias de personalidade. E para criar um visual digno de uma rockeira, confira os principais produtos de maquiagem que estão disponíveis no Mercado Livre:

1. Paleta de sombras, Océane - https://mercadolivre.com/sec/1cpp5yH

A paleta de sombras da Océane oferece qualidade alta pigmentação e fixação e nove tonalidades diferentes, sendo cinco cintilantes e quatro mattes. Juntas, elas são capazes de construir diferentes looks sem marcar ou manchar a pele.

Créditos/MercadoLivre

2. Caneta delineadora, Vivai - https://mercadolivre.com/sec/26a2ikq

Para destacar o olhar com praticidade, a caneta delineadora da Vivai é a solução perfeita! O item requere aplicação única, sem a necessidade de retoques. Além disso, conta com resistência à umidade e efeito de longa duração, sem escorrer ou desaparecer.

Créditos/MercadoLivre

3. Batom ultra matte, Avon - https://mercadolivre.com/sec/1oDzESk

Livre de crueldade e com proteção solar, o batom ultra matte em bastão da Avon apresenta longa duração e acabamento fosco, ideal para compor o estilo rocker!

Créditos/MercadoLivre

4. Batom cremoso, O Boticário - https://mercadolivre.com/sec/2a1g6fY

O batom cremoso é uma grande tendência no mundo da maquiagem. A cor magenta entrega um tom uniforme e intenso logo na primeira aplicação, com uma textura confortável que promove hidratação e alta cobertura.

Créditos/MercadoLivre

5. Kit esmaltes, Impala - https://mercadolivre.com/sec/1Z7x6Lj

O kit com 10 esmaltes da Impala possui tons escuros e vermelhos. Cada item tem volume de 8ml e um acabamento brilhante e cremoso para adicionar um toque de glamour aos look. Eles também têm a vantagem de secar rapidamente.

Créditos/MercadoLivre

6. Jaqueta masculina, Pinkman - https://mercadolivre.com/sec/2urBsDa

A jaqueta da Pinkman valoriza o estilo e a funcionalidade com um design contemporâneo. Confeccionada com couro ecológico, o produto garante durabilidade, corte slim, detalhes sutis, bolsos discretos e fechamento frontal com zíper.

Créditos/MercadoLivre

7. Bota feminina, Falcucci - https://mercadolivre.com/sec/1Tkb8oZ

O coturno baixo com cano curto da Falcucci é a última moda entre as blogueiras, pois oferece uma pegada fashionista para o visual rocker, sendo uma opção mais moderna e despojada.

Créditos/MercadoLivre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.