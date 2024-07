7 modeladores e escovas secadoras para os cuidados com as madeixas

Nada como manter as mechas sempre lindas, não é mesmo? E para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 7 modeladores e escovas secadoras que vão fazer toda a diferença nos seus fios – além de deixar o seu dia a dia muito mais prático, é claro! Confira nossa seleção e escolha seus itens favoritos no Mercado Livre:

1. Modelador automático, Benedita - https://mercadolivre.com/sec/1FrvP2k

Com três opções para diferentes efeitos de ondas e tecnologia avançada, o modelador automático da Benedita ajusta cachos para que brilhem e permaneçam intactos. O sistema de segurança anti-escalamento permite que cada fio seja acariciado com a dose certa de calor.

O produto é de fácil uso e está pronto para atender qualquer comando. Além disso, ele é adaptado para todos os comprimentos de cabelo, celebrando a diversidade e lhe convidando para a sua melhor versão.

2. Modelador triondas, MQ Beauty - https://mercadolivre.com/sec/1ctx3E7

Com um cabo de dois metros, o modelo Triondas Glam Wave, da MQ Beauty, é o segredo das celebridades para ter as mechas perfeitas. Em poucos minutos o resultado é o mesmo dos salões de beleza: a aparência elegante de um cabelo profissional.

A ferramenta conta com um tubo modelador triplo de 32 MM revestido por uma camada de esmaltes cerâmicos resistentes à altas temperaturas, proporcionando movimento e brilho natural às madeixas.

3. Prancha Titanium Blue, Britânia - https://mercadolivre.com/sec/1wzhjod

Para um alisamento rápido e prático, a prancha da Britânia é a solução ideal! As chapas do item apresentam revestimento em titanium, que garante o alcance imediato a altas temperaturas, além do alisamento com maior eficiência. A estrutura do produto é projetada para ser fácil de usar e armazenar, tendo como resultado fios macios, sem frizz e brilhosos, mantendo a umidade natural das mechas.

4. Escova rotativa Spin Brush, Philco - https://mercadolivre.com/sec/2a5wjn7

A escova rotativa da Philco oferece duas temperaturas, ar frio e outras opções para melhor fixação e resultado do penteado. Ideal para qualquer tipo de cabelo, ela seca, modela, alisa, dá brilho e volume.

O produto apresenta placas térmicas com revestimento em cerâmica e escova rotacional para desembaraçar e modelar facilmente as madeixas, que podem estar secas, úmidas ou molhadas.

5. Escova e alisador de cabelo, CBD - https://mercadolivre.com/sec/2tFaPwy

A escova profissional da CBD promove aquecimento elétrico e modelagem. O pente de alisamento é portátil, em tamanho e peso adequados para uso diário, transporte ou armazenamento. Além disso, o item apresenta cerâmica de turmalina: material favorável ao meio ambiente sem nenhum odor ou dano ao couro cabeludo.

6. Escova secadora e alisadora, Taiff - https://mercadolivre.com/sec/1twjfKw

A linha Style trouxe um dos produtos mais esperados: a escova Taiff. Nela, estão contidos o secador e a escova, com funções de alisar e modelar de forma rápida e com ação anti-frizz, alinhando os fios.

O produto possui duas temperaturas – além do ar frio – e cerdas resistentes que protegem o couro cabeludo enquanto secam e desembaraçam. Tudo isso em um modelo compacto, leve e de fácil uso!

7. Dyson Airwrap completo - https://mercadolivre.com/sec/1LuBL7F

Projetada para todos os tipos de cabelo, a Dyson Airwrap permite ondular, enrolar, alisar ou somente secar, sem calor extremo ou algum fator que possa danificar os fios. O modelo permite a criação de cachos volumosos no sentido horário e anti-horário e ondas soltas, dando forma ao cabelo na medida em que também alinha as mechas.

