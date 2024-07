MC Loma desabafa sobre desejo de fazer procedimentos estéticos

A cantora e influencer MC Loma falou sobre os procedimentos estéticos que quer fazer e os receios que tem em decorrência do processo cirúrgico

MC Loma fez um desabafo com seguidores a respeito dos procedimentos estéticos que deseja fazer, nesta quinta-feira (18). A cantora e influencer contou que alguns deles passaram a ser um sonho dela após o nascimento de Melanie, sua filha única, de 1 ano. À procura de mudanças na aparência e no estilo de vida, Loma também passou a frenquentar a academia neste ano.

"Eu morro de vontade de mexer no meu nariz, queria deixar mais pontudinho e diminuir, porque ele é caído. Tenho vontade de mexer também no meu peito e na minha barriga, que é a minha maior vontade, principalmente a barriga, a parte do tronco", disse a artista.

Em seguida, Loma explicou o motivo por trás de não ter feito os procedimentos ainda. A começar pelo fato de que a artista tem medo da cirurgia e, também, pelo início do processo de emagrecimento através de uma rotina mais saudável: "Morro de medo de morrer", declarou ela.

Segundo a cantora, ela ganhou mais de 20 kg desde o início da gestação de Melanie e deseja chegar perto do peso que tinha antes da gravidez, algo em torno de 56 kg: "Se eu chegar a 60kg, que falta um pouquinho, eu penso em 'ir para a faca'. Irei linda", disse ela.

Loma disse que está disposta a enfrentar o medo para fazer a cirurgia. Como ela revelou, os procedimentos estéticos são algo com o que ela sonha desde antes de ser mãe, no entanto, não conseguiu superar a tempo: "Agora, acabou!", brincou ela por fim.

