Virginia Fonseca mostra prévia dos looks dos filhos para festa em casa

Virginia Fonseca organiza festa de mesversário para o filho caçula, José Leonardo, e mostra os looks que os três filhos vão usar

A influenciadora digital Virginia Fonseca comemora o primeiro mês de vida do filho caçula, José Leonardo, nesta terça-feira, 8. Para marcar a data especial, ela decidiu fazer uma festa de mesversário em sua mansão e já revelou uma prévia nas redes sociais.

Por meio dos stories do Instagram, a estrela mostrou imagens dos looks que seus três filhos vão usar na celebração. O bebê José Leonardo ganhou um macacão com estilo de terno com risca de giz e suas iniciais bordadas.

Enquanto isso, as meninas Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano, ganharam vestidos combinando e também com suas iniciais bordadas. Os modelitos das meninas contaram com muito brilho e laços combinando.

José Leonardo nasceu no dia 8 de setembro de 2024 em uma maternidade de Goiânia, Goiás, por meio do parto cesariana.

Look de José Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Look de Maria Alice - Foto: Reprodução / Instagram

Look de Maria Flor - Foto: Reprodução / Instagram

Cor dos olhos do filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais ao destacar um detalhe do seu filho recém-nascido, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. Nesta segunda-feira, 7, a mamãe coruja revelou qual é a cor dos olhos do bebê, que tem quase um mês de idade.

Nos stories do Instagram, Virginia deu ‘zoom' nos olhos do bebê para revelar que a cor está clareando aos poucos. Apesar de ainda não ser possível definir a cor dos olhos do bebê, a mãe coruja elogiou os olhos do herdeiro.

"O olho dele está bonito demais. Tomara que continue assim, né Zé? Deus abençoe. Cheio de saúde, gato desse jeito e com os olhos dessa cor, lascou para a mamãe”, brincou.