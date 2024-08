Veja como foi a festa de aniversário do filho de Simone Mendes

Simone Mendes organizou festa de aniversário luxuosa para celebrar os 10 anos do filho mais velho, Henry. Veja as fotos!

A cantora Simone Mendes teve um final de semana agitado ao comemorar o aniversário de 10 anos do filho mais velho, Henry, fruto do casamento com Kaká Diniz. Ela reuniu sua família e os amigos em um buffet de São Paulo para a celebração luxuosa.

A festa de Henry teve o tema de Space Jam, que é um filme sobre o universo do basquete, e a decoração chamou a atenção, com direito a bolo de vários andares, docinhos personalizados com o tema e muita diversão. O aniversariante e sua família apareceram com looks combinando, já que todos usaram camisas inspiradas nos jogadores de basquete.

Entre os convidados, Henry recebeu os primos Pawel e Giovana, filhos da tia Simaria. Nas redes sociais, Simone declarou o seu amor pelo filho. "Hoje meu primeiro amor está fazendo 10 aninhos de vida. Como te amo meu filho, você é o presente mais lindo que Jesus me confiou nessa terra. Obrigada por ser um filho tão justo, tão generoso e tão carinhoso! Eu te amo absurdamente, parabéns minha vida, toda felicidade do mundo pra você", disse ela.