Ticiane Pinheiro comenta sobre a ausência de colegas de trabalho na festa da filha

Não foram convidados? Ticiane Pinheiro esclarece a ausência dos colegas do ‘Hoje em Dia’ na festa de debutante da filha, Rafaella Justus

Na última sexta-feira, 30, Ticiane Pinheiro comemorou o aniversário de 15 anos de sua filha, Rafaella Justus, com uma festa grandiosa para mais de 400 convidados em um hotel luxuoso em São Paulo. No entanto, a ausência dos colegas de trabalho da apresentadora chamou a atenção dos seguidores e ela esclareceu o motivo em suas redes sociais.

Nos stories do seu perfil no Instagram, Ticiane abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus admiradores sobre detalhes do evento. Entre as perguntas, surgiu um questionamento sobre a ausência de alguns colegas de trabalho, como Renata Alves e Ana Hickmann e a apresentadora então explicou o que havia acontecido.

“Suas amigas de trabalho não foram convidadas?”, perguntou o seguidor. Ticiane contou que as amigas receberam o convite, mas tiveram imprevistos: “A Renata Alves quebrou o dedo, fez cirurgia e está se recuperando, Ana Hickmann estava em Brasília trabalhando e a Keila Jimenez de férias na Grécia. Mas elas foram convidadas sim, claro!”, contou.

Ticiane também foi questionada sobre a ausência de Celso Zucatelli, e contou que o jornalista foi ao evento acompanhado da esposa, compartilhando uma foto dele por lá. Vale lembrar que a apresentadora também recebeu antigos colegas de trabalho no evento, como Cesar Filho e sua esposa Elaine Mickely, que rasgaram elogios para Ticiane e Rafaella.

“Trabalhei muito com a Tici também, tem uma história longa de jornada trabalhando juntos, de não estarmos na mesma emissora, mas sempre na amizade, aqui, onde quer que a gente esteja. O Roberto sempre teve uma generosidade muito grande com a gente, seja na vida pessoal, profissional”, Cesar elogiou a amiga de longa data ao portal LeoDias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro se declara para Rafaella Justus:

Ticiane Pinheiro não segurou as lágrimas ao ler uma carta que escreveu especialmente para o aniversário de 15 anos da filha, Rafa Justus. A Menina, filha da apresentadora com Roberto Justus, teve um festão nesta sexta-feira, 30, em São Paulo, para comemorar essa data tão marcante. Em vídeo publicado em suas redes sociais, Tici mostrou registros.

"Rafa, você me ensinou a parte mais linda, que é ser mãe. Com você eu recebi esse presente, que é a melhor coisa da vida. Você chegou nesse mundo esbanjando amor e se mostrou ao longo da vida uma menina forte, guerreira, amorosa, sensível, lindíssima e extremamente inteligente", começou ela, já com a voz embargada; confira a carta de Ticiane Pinheiro.