Ticiane Pinheiro se declara para Rafa Justus em carta lida durante 15 anos da filha

A festa de 15 anos da Rafa Justus aconteceu nesta sexta-feira, 30, e contou com vários momentos especiais entre a família; confira declaração

Ticiane Pinheiro não segurou as lágrimas ao ler uma carta que escreveu especialmente para o aniversário de 15 anos da filha, Rafa Justus. A Menina, filha da apresentadora com Roberto Justus, teve um festão nesta sexta-feira, 30, em São Paulo, para comemorar essa data tão marcante.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Tici mostrou registros do momento em que leu o texto para a primogênita. "Rafa, você me ensinou a parte mais linda, que é ser mãe. Com você eu recebi esse presente, que é a melhor coisa da vida. Você chegou nesse mundo esbanjando amor e se mostrou ao longo da vida uma menina forte, guerreira, amorosa, sensível, lindíssima e extremamente inteligente", começou ela, já com a voz embargada.

"Já passamos por muitos desafios juntas, momentos de extrema alegria e outros nem tanto. E quando eu estive frágil, você sempre segurou minha mão, e vice-versa. Só de olhar pra você e pra essa sua força, eu me sinto forte para enfrentar qualquer coisa. Por você eu quebro barreiras, eu me transformo. Você consegue tirar o melhor de mim pelo simples fato de você existir".

"Hoje eu sou só gratidão", continuou Ticiane. "Grata por sua saúde, pela menina mulher que você se transformou. Pela família que formamos. Pelos amigos que hoje estão aqui, que são muitos. Grata por poder, junto ao seu pai, te proporcionar essa festa maravilhosa e inesquecível, realizando mais um sonho seu. Eu queria dizer que sou a mãe mais feliz do mundo por ter você em minha vida".

"Feliz quinze anos, meu amor. Que esse novo ciclo seja cheio de amor, saúde, lindas bençãos e felicidades. Eu tenho muito orgulho de você e eu te amo infinito", finalizou a apresentadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro aposta em vestido pink para a festa de debutante da filha

A apresentadora Ticiane Pinheiro surgiu deslumbrante na festa de debutante de sua filha Rafaella Justus na noite desta sexta-feira, 30. A estrela apostou em um vestido pink para combinar com o modelito da filha, que era um tom de rosa mais claro.

O vestido de Ticiane destacou suas curvas impecáveis e ainda esbanjou estilo com decote assimétrico e fenda poderosa. Para completar o visual, ela usou joias prateadas e fez um penteado em seu cabelo.