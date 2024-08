Simone e Simaria estão morando juntas? Equipe esclarece

Após jornalista afirmar que Simaria passou um tempo morando com a irmã Simone, a equipe da artista fez questão de esclarecer a situação

Recentemente, o programa Fofocalizando, exibido pelo SBT, afirmou que a Simaria passou um tempo morando com a irmã Simone Mendes após ser diagnosticada com depressão.

De acordo com a atração, a cantora passou cerca de duas semanas na casa da irmã para se recuperar. No entanto, a equipe da artista afirmou para a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, que tudo não passa de especulação.

"Simaria está ótima, negociando com a gravadora e fazendo reuniões para definir a data de lançamento do novo projeto", disse. Além disso, a equipe de Simaria contou que ela e Simone não moram juntas desde que começaram a fazer sucesso. "Cada uma sempre teve a sua casa. Simaria segue morando no mesmo condomínio e a Simone no mesmo condomínio em que morava".

Fim da dupla

No programa Altas Horas, da Rede Globo, Simone Mendes abriu o coração e falou sobre o término da parceria musical com sua irmã, Simaria. A cantora falou sobre as particularidades do rompimento e de como foi a adaptação na carreira solo.

“Agora não posso mais olhar para o lado. Não tem mais. Só para cima agora. Para Deus”, brincou Simone. A cantora disse que o fato de ambas cantarem, dividindo as músicas, sem ter primeira ou segunda voz, foi um facilitador quando a dupla se encerrou.

“A Simaria cantava, eu cantava. Uma cantava só, a outra cantava só. Nesse sentido foi mais fácil para mim. Foi mais tranquilo”, finalizou o assunto. Vale lembrar que duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão.

Apesar do fim da parceria nos palcos e trocas de algums farpas, as artistas se viram no casamento do irmão nos últimos meses e posaram para a mesma foto. Além disso, Simaria sempre registra o encontro com seus sobrinhos.