Marcos Veras e Rosanne Mulholland comemoram aniversário do filho com festão

Davi, o filho de Marcos Veras e Rosanne Mulholland, ganhou um festão temático para comemorar seu aniversário de quatro anos

Davi, o filho dos atores Marcos Veras e Rosanne Mulholland, completou quatro anos de vida nesta sexta-feira, 9, e comemorou a data especial com um festão temático.

Nas redes sociais, Rosanne postou as fotos da comemoração, que teve como tema o 'Homem-Aranha'. Para a festa, o aniversariante surgiu fantasiado como o personagem e se divertiu bastante jogando futebol.

Ao postar as fotos do festão, a mamãe celebrou mais um ano de vida de Davi. "Hoje ele faz 4 anos. Nada me faz tão feliz como acompanhar o crescimento desse menino tão cativante. Ser mãe é muito além de tudo o que eu imaginava. Não poderia passar a vida sem viver tudo isso. E tinha que ser com você, Davi!", afirmou a atriz.

"Agradeço todo dia por estar pertinho de você! Que experiência incrível! Que sua vida seja linda e leve, meu amor! Te amo, te amo, te amo. Memórias que vão me acompanhar pra sempre!", completou a mulher de Veras.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosanne Mulholland (@romulholland)

Marcos Veras fala sobre volta ao teatro

Em entrevista à Revista CARAS, Marcos Veras falou sobre sua estreia no teatro musical, com a comédia Alguma Coisa Podre. "Esse espetáculo tem um lugar muito especial no meu coração. É o meu primeiro musical e a primeira experiência com uma produção da Broadway, já protagonizando, dançando, cantando e contando essa história que é muito engraçada", analisa ele.

Atualmente, Marcos faz quatro sessões semanais nos palcos e, em breve, a peça deve viajar para a capital paulista. "O meu personagem não sai de cena, conta a história toda do início ao fim", adianta o artista.

Embora dedicado ao trabalho, Marcos também faz questão de reservar tempo para estar ao lado da família. Casado com a atriz Rosanne Mulhollan e pai do fofo Davi, para ele, a paternidade se revela como uma fase crucial e transformadora, inspirando-o a buscar um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal de forma constante. Saiba mais!