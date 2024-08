Madrasta de Rafaella Justus, Ana Paula Siebert exibe look sofisticado em festa

Ana Paula Siebert, que é a esposa de Roberto Justus, caprichou na escolha do look para ir ao aniversário da enteada Rafaella Justus

Madrasta da debutante Rafaella Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert investiu em um look justíssimo para ir ao aniversário da enteada. Casada com o empresário Roberto Justus, ela surgiu com um vestido longo na cor verde e repleto de detalhes.

O modelito contou com modelagem justa para destacar suas curvas, decote assimétrico e aplicações de pedrarias em tons de verde e prata. Para completar o visual, ela fez um cabelo preso e usou joias prateadas.

Ana Paula Siebert chegou ao evento acompanhada do marido e da filha, Vicky, de 4 anos, que é a irmã caçula da aniversariante. Inclusive, Vicky usou um vestido rosa no maior estilo de princesa.

Ana Paula Siebert - Foto: Andy Santana / Brazil News

Ana Paula Siebert - Foto: Andy Santana / Brazil News

Ana Paula Siebert - Foto: Andy Santana / Brazil News

Ana Paula Siebert - Foto: Andy Santana / Brazil News

Presente de Ana Paula Siebert para Rafa Justus

A influenciadora digital Ana Paula Siebert é a madrasta da adolescente Rafaella Justus, que vai comemorar o seu aniversário de 15 anos nesta sexta-feira, 30, em uma festa luxuosa. As duas estão juntas em um hotel em São Paulo enquanto se preparam para a festança. Então, a influencer aproveitou o momento para presentear a enteada.

No quarto do hotel, Ana Paula presenteou Rafa com um buquê de flores em tons de rosa e também uma carta especial. A adolescente ficou encantada com o mimo especial e agradeceu.

Além disso, Siebert deu um spoiler de como será a festa de Rafaella. Ela foi visitar o salão de festas e exibiu uma parada repleta de rosas em tom de pink.