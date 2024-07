Luísa Sonza chega em evento acompanhada pelo namorado

Luísa Sonza chegou em um evento acompanhada pelo namorado Luís Ribeirinho. Simpática, a cantora fez questão de sorrir para os fotógrafos

Nesta quinta-feira, 18, Luísa Sonza se apresenta no Fã Clube IFood Festival, que acontece no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A cantora chegou ao evento acompanhada pelo namorado Luís Ribeirinho e não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local.

Com um look estiloso todo xadrez, Luísa esbanjou muita simpatia e fez questão de sorrir e acenar para os paparazzi que estavam presentes. Jão e Mc Cabelinho também se apresentarão no festival.

Luísa e Luís assumiram o romance em março deste ano. Antes, a cantora teve relacionamentos com Whindersson Nunes, Vitão e Chico Moedas.

Desabafo

A tragédia ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul, desde o início do mês de maio, continua sendo o assunto principal na internet. Celebridades se uniram em uma verdadeira corrente de solidariedade. A cantora Luísa Sonza (25) foi uma delas. Em entrevista à CARAS Brasil, a gaúcha desabafou: "Sentimento desolador".

Luísa é natural da cidade de Tuparendi, no interior do Rio Grande do Sul. A cantora confessou que não tinha presenciado, anteriormente, sua terra natal passar por uma situação parecida como essa: "Nunca vi nada assim. E agora a luta é reconstruir o estado e ajudar ao máximo cada um como puder".

Durante a conversa, a dona do álbum Escândalo Íntimo fez um apelo sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Luísa também reforçou que, como gaúcha, é muito triste acompanhar toda situação que a região passou. Ela tem pessoas próximas que moram no estado.

"É muito doloroso ver meu estado dessa maneira. Ver essa destruição é um sentimento inexplicável. Algo que a gente nunca imagina virar realidade. Me dói, como dói para qualquer gaúcho. Se para um brasileiro já dói muito, acho que para alguém que foi criado nessa terra, que tem família nessa terra, que é meu lugar, minha casa, é um sentimento desolador", declarou.