Luísa Sonza chama atenção com look polêmico em sua festa de aniversário

Você usaria? Luísa Sonza causa polêmica com look ousado e diferente em sua festa de aniversário rodeada por celebridades em São Paulo

Luísa Sonza decidiu comemorar seu aniversário em grande estilo e não economizou no look! Na última quinta-feira, 18, a cantora reuniu um time de celebridades para celebrar seus 26 anos no centro de São Paulo. Como era de se esperar, Luísa chamou atenção ao surgir com um visual diferente e ousado, que dividiu opiniões nas redes sociais.

Vivendo sua era de 'Escândalo Íntimo', o álbum de sucesso lançado no ano passado, Luísa continua dando o que falar com suas escolhas ousadas. Para a ocasião especial, ela chegou chegando ao posar na entrada do evento com um corset estampado com uma pintura, uma saia xadrez, um casaco de pelo roxo e botas de salto vermelhas.

Para complementar a combinação, Luísa apostou em uma corrente de pérolas de grife, pulseiras de grife, meia-calça e luvas pretas. Na produção, ela ainda elegeu um coque solto e uma maquiagem branca, bem ao estilo dos anos 2000. Claro que o look deu o que falar nas redes sociais e dividiu opiniões dos seguidores da ‘boa menina’.

Enquanto alguns admiradores acharam a escolha autêntica, outros reprovaram as peças: “Pegou uma peça de cada estampa e cor diferente”, disse uma. “Péssima roupa, tem muita informação”, escreveu mais um. “Tão linda e tão mal vestida”, escreveu uma terceira. “Ela pode tudo”, outra fã defendeu. “Arrasou nesse look”, exaltou mais um.

Vale lembrar que ainda na última quinta-feira, 18, Luísa Sonza se apresentou no Fã Clube IFood Festival, que aconteceu no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, antes de sua festa de aniversário. A cantora chegou ao evento acompanhada pelo namorado Luís Ribeirinho e não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local.

Luísa Sonza faz pedido após Iza expor traição:

Luísa Sonza fez questão de deixar uma mensagem de apoio para a cantora Iza, que anunciou o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, pai da bebê que está esperando, após descobrir uma traição. Nos comentários, Sonza, que no ano passado revelou que foi traída pelo namorado, lamentou o ocorrido e fez um pedido.

“Que dor ver isso. Segue forte e não olha mais pra nada a não ser você e sua neném, você merece tudo de mais lindo. Muita saúde, amor e gente do bem por perto. O Brasil te ama. Força!", escreveu a artista. Em seguida, Luísa aproveitou para pedir que os internautas não deem fama para o jogador de futebol e também para sua amante.