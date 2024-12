Larissa Manoela celebra 24 anos com festa com tema diferenciado; veja

Em seu aniversário de 24 anos, Larissa Manoela celebra a data com festinha temática especial; atriz postou fotos do evento

O aniversário de Larissa Manoela foi no dia 28 de dezembro e a atriz compartilhou cliques da festa neste domingo, 29, em sua rede social. Nos registros, a famosa mostrou como foi a comemoração e qual foi o tema escolhido para a data.

Dias após fazer seu terceiro casamento com André Luiz Frambach, a artista celebrou a chegada de seus 24 anos com uma reunião em sua casa com tema de "cerejinha". Com balões e flores em tons de vermelho, Larissa surgiu deslumbrante em um vestido vermelho longo e com recortes.

"Eu só tenho motivos pra sorrir. 24 anos de vida. O mês de dezembro perfeito. Um 2024 abençoado. Novos sonhos pro futuro. E muita gratidão por tudo que vivi até aqui! Só peço pra que Deus me dê muita saúde e conserve o meu coração com pureza e amor, a gente tá precisando né?", começou dizendo.

E agradeceu: "Obrigada pelas mensagens de carinho. Fazer aniversário tá no top 1 de coisas que eu mais amo fazer. E não só porque é um dia de festa, mas também porque comemorar a vida é mágico e enquanto eu estiver viva estarei celebrando. Sou apaixonada em viver! E já que só temos agora, então bora! Feliz novo ano, que seja próspero pra todos nós. Obrigada por estarem aqui, eu recebo todo amor! Amo vocês. Lari".

Veja as fotos do aniversário de Larissa Manoela:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Quantos casamentos Larissa Manoela teve com André Luiz Frambach?

Larissa Manoela se casou pela terceira vez com o ator André Luiz Frambach. A notícia da nova renovação de votos do casal foi dada pelo portal Leo Dias na tarde de terça-feira, 17. Segundo o site, eles teriam optado por uma cerimônia bastante intimista.

Diferente da primeira vez, quando eles se casaram em seu lar e sem avisar muita gente, dessa vez, os famosos teriam convidados amigos, mas poucos. Além deles, os pombinhos apaixonados contaram com a presença de alguns familiares.

É bom lembrar que o primeiro casamento de Larissa Manoela ocorreu em casa e "repentinamente", no final do ano passado. Em uma recente ao podcast PodDelas, ela falou sobre a decisão de trocar alianças sem avisar muita gente. "Eu fiz em casa, muita gente não sabe. Tem muito a ver com o momento que eu estava vivendo: eu casei no meio [das gravações] de 'De Volta aos 15'. Eu estava gravando, rolou um casamento. O set parou com a notícia. E aí eu voltei da minha lua de mel para continuar gravando", relembrou como foi.

O segundo ocorreu na última viagem que a artista fez com o amado para a Tailândia, no fim de novembro. Durante um passeio com luzes, ele pediu a mão dela e dias depois aconteceu a renovação de votos. "Não existe limite para celebrar o amor… Thailand - Krabi", escreveu Larissa Manoela ao aparecer em seu segundo casamento com o marido.

Leia também: Bolo de casamento de Larissa Manoela foi inspirado no vestido dela; veja a foto

View this post on Instagram A post shared by Larissa Manoela (@larissamanoela)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)