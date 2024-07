Jayme Monjardim celebra 45 anos de carreira em festa com amigos famosos

Jayme Monjardim reúne um verdadeiro time de celebridades ao comemorar os 45 anos de sua carreira como diretor de TV e cinema

O diretor de TV e cinema Jayme Monjardim reuniu um time de famosos em sua festa para celebrar os 45 anos de carreira. O evento aconteceu na noite de segunda-feira, 29, em São Paulo, e contou com uma lista de convidados repleta de amigos.

Entre os presentes estavam Patricia Poeta, Regina Duarte, Lilia Cabral, Fernanda Vasconcellos, Rodrigo Faro, Tarcisio Filho, Camilla Camargo e muito mais artistas. Além disso, Jayme ainda teve a companhia das filhas Maria e Maysa.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Jayme Monjardim falou sobre os 40 anos de trabalho na Globo

Há poucos dias, o diretor Jayme Monjardim fez um post no Instagram para celebrar a sua longa trajetória profissional na Globo ao encerrar o contrato com a emissora.

"Esse é um momento marcante, onde revivo cada instante de felicidade, aprendizado e realizações que tive o privilégio de vivenciar na @tvglobo , onde por 40 anos, foi muito mais que um local de trabalho; foi um lar, foi minha casa. Ao longo dessas quatro décadas, tive a honra de realizar grandes sonhos. Cada projeto, cada cena dirigida, cada história contada, representou um pedaço do meu coração e da minha alma. Contamos histórias de amor, com dramas da vida como em “Direito de Amar”. Eternizamos histórias de personagens icônicas do nosso Brasil como “Chiquinha Gonzaga”. Fizemos história na televisão brasileira, com “Roque Santeiro” atingindo audiência máxima, um fato inédito daquela época. Obras que marcaram a teledramaturgia e fizeram da novela se tornar um patrimônio brasileiro e mundial", disse ele.

"Dentro desse lar, pude ir além das histórias e tive a honra de dirigir os especiais do rei Roberto Carlos, em especial, marcou Jerusalém, eternizei junto de toda minha fé as bençãos que Deus faz em nossas vidas. Foi na tv Globo que realizei um dos meus maiores sonhos, honrei a história de minha mãe em “Maysa: Quando Fala o Coração”. E como eu sempre digo, “toma muito cuidado com o que você pede para o destino, porque pode acontecer.” E tudo aconteceu, entre Terra Nostra contando a história da imigração italiana e honrando aos Matarazzos, ao Clone respeitando a cultura dos Muçulmanos e a religião Islâmica. Assim como na tv aberta pudemos debater temas tão importantes como: alcoolismo, síndrome de Down, feminismo, combate a violência doméstica e as drogas entre tantas causas e heroínas de nosso país! Ha 2 anos expandimos os horizontes, e foi com imenso orgulho que gravamos durante a pandemia “Passaporte para a Liberdade”, a primeira obra internacional, hoje em cartaz nos streamings de todo o mundo. Este projeto abriu portas para o reconhecimento global da nossa arte, mostrando ao mundo a qualidade da tv Globo junto com a Sony pictures. Hoje, ao encerrar este ciclo, tenho em meu coração uma imensa gratidão e a certeza de que novas aventuras me aguardam", completou.

Por fim, o diretor disse: "A Rede Globo será sempre parte da minha história, um capítulo brilhante que levarei comigo onde quer que eu vá. A vida é feita de ciclos, e é com o coração aberto e cheio de esperança que inicio um novo capítulo da minha vida. Agradeço a todos que fizeram parte desta jornada, principalmente a família Marinho, a toda presidência do Grupo Globo, diretores, produtores, técnicos, elenco, equipes. A todos que tive a oportunidade de passar todos os dias e dar “bom dia” , do jardineiro ao construtor, incrível, todas essas pessoas brilhantes que fizeram desses 40 anos uma grande benção em minha vida! Obrigado a todos! Com imensa gratidão e amor".