Irmãzinhas de Rafa Justus, Vicky e Manuella esbanjam fofura em festa luxuosa

As pequenas Vicky e Manuella, irmãs de Rafaella Justus, surgiram deslumbrantes com seus looks no estilo de princesas para a festa de debutante da irmã

Irmãs mais novas de Rafaella Justus, as pequenas Vicky, de 4 anos, e Manuella, de 5 anos, esbanjaram fofura durante a festa de aniversário de 15 anos da irmã. As duas chegaram ao evento com looks no maior estilo de princesas.

As duas usaram vestidos rodados em tons de rosa e com penteados presos. Além disso, elas contaram com laços na cintura dos modelitos.

Vale lembrar que Vicky é filha de Roberto Justus com Ana Paula Siebert. Por sua vez, Manuella é herdeira de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli.

Vicky Justus e Manuella Tralli - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

O sapato de Vicky Justus

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, revelou mais um item que será usado na festa de Rafaella Justus. Faltando poucos dias para o evento de luxo tão esperado pela família e os fãs que os acompanham, a loira impressionou ao mostrar o sapato que escolheu para a filha.

Em seus stories, a mulher do empresário compartilhou a foto de uma sapatilha de grife e escreveu que o calçado foi escolhido para Vicky Justus, de 4 anos, usar no aniversário da irmã. Dona de um estilo elegante e caro, Ana Paula Siebert apostou no item da Dior.

Um sapato nesse estilo, no site da marca, pode custar mais de R$ 5 mil, em torno de R$ 5.437, dependendo da cotação do euro ou do dólar do dia. É bom lembrar que a influenciadora sempre impressiona com suas escolhas de alto padrão e, nos últimos dias, encantou ao exibir o look escolhido para o primeiro dia de aula da filha.