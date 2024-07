Grazie Schmitt se derrete ao comemorar o aniversário da filha mais velha

A atriz Grazie Schmitt prestou uma bela homenagem para a filha mais velha, Constance, que completou cinco anos de vida nesta quinta-feira (25)

Grazie Schmitt usou as redes sociais para comemorar o aniversário da filha mais velha, Constance. A menina, fruto de seu casamento com Paulo Leal, completou cinco anos de vida nesta quinta-feira, 25.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou no feed do Instagram várias fotos da aniversariante e prestou uma bela homenagem. "Aquela por quem fomos chamados de mamãe e papai pela primeira vez faz 5 anos hoje! Constance."

"Nossa pequena, que já é artista… Sim, Constance desenha e pinta de um jeito, que nos surpreende. É extremamente carinhosa, tem um olhar doce, cuidadora dos irmãos, dos primos, dos amigos, de quem aparecer! Ela tá sempre cuidando… Ela é alegria e amor puro. Sempre falando do amor de Jesus para as pessoas, sensível a voz do Espírito Santo… Nossa filha é realmente incrível. E somos tão gratos pela vida dela!", acrescentou a mamãe.

Ela completou a homenagem se declarando para a primogênita. "Te amamos com tudo que temos, Constance! Conte sempre conosco, filha, estamos aqui pra sempre pra você. E compartilho aqui o que sempre falo no seu ouvidinho antes de dormir, desde que chegou nesse mundo: "Mamãe, te ama muito. Papai, te ama muito e Jesus te ama muito. Você nunca estará sozinha." Que dia feliz o dia de hoje, o dia que celebramos a sua vida! Viva!!!", finalizou.

Além de Constance, Grazie e Paulo também são pais de Chloé, de dois anos, e de Guel. A atriz anunciou o nascimento do caçula da família no dia 14 deste mês.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por grazieschmitt (@grazieschmitt)

Grazie Schmitt fala sobre a escolha do nome do filho caçula

Poucos dias depois de anunciar o nascimento do terceiro filho, Grazie Schmitt revelou qual é o nome do bebê. Em um post no Instagram, a estrela contou que escolheu o nome de Guel para o caçula da família.

"Guel Schmitt Leal de Melo. Cheio de vida. Cheio de paz. Nome forte que carrega nele uma semente gigante de um futuro lindo. Nome forte que carrega nele uma semente gigante de um futuro lindo. Filhão, te amamos muito. Você veio para encher a nossa casa de ainda mais alegria e força. Tuas manas te amam, os teus pais te amam, os teus avós te amam, teus tios te amam e temos a certeza que Deus te ama muito!! A responsa aumentou pro lado de cá, mas que privilégio sermos confiados da tarefa mais nobre que existe: criarmos filhos. Vamos com tudo!!", disse ela.