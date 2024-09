Filho de Debby Lagranha ganha festa temática em seu aniversário

A ex-atriz mirim Debby Lagranha mostrou os detalhes da festa de aniversário do filho, Arthur, que completou três anos de vida

Debby Lagranha encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho caçula, Arthur. O menino, fruto de seu casamento com Leandro Amieiro, completou três anos de vida.

Para comemorar a data especial, a ex-atriz mirim e médica veterinária realizou um ensaio fotográfico do herdeiro. Nos registros postados no Instagram, Arthur aparece todo sorridente e usando uma roupa de dinossauro. Ele também posou com os papais e a irmã mais velha, Maria Eduarda, de 11 anos.

Em outra postagem, Debby mostrou a festa de aniversário do pequeno, que teve como tema os dinossauros e contou com a presença dos familiares e amigos. Ao fazer as postagens, a mamãe se declarou. "3 anos do meu raio de sol. Meu grude, chiclete, nenê da mamãe…. O encaixe do meu quebra cabeça!", começou ela.

"Eu nunca me imaginei mãe de menino, mas te desejei tanto Arthur. Cadê detalhe da gestação foi planejada, e quando tudo estava prontinho tivemos que nos mudar... Eu com 34 semanas, de nervoso começaram as contrações... Foram 3 semanas de dor, medicações, muita dor mesmo até que as 21:49 fomos pra maternidade de urgência. Você já chegou mostrando pro que veio! E de lá pra cá foram tantas aventuras kkkkkk todo dia, tenho uma história sua pra contar!!!", recordou.

"Meu menino levado, arteiro e esperto... A cada dia aprendo com você! Obrigada por ter me escolhido. Saiba que nada lhe faltará, só peço que Papai do Céu te encha de saúde, te proteja e abençoe. Molequinho de personalidade forte, decidido e engraçado. É meu marrentinho favorito! Um menino doce, serelepe, carinhoso como nunca vi... Parabéns Tutu, mamãe te ama muito, muito, muito", finalizou.

Confira as publicações:

Debby Lagranha presta homenagem no aniversário da filha

Em junho, Debby Lagranha usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a sua filha mais velha, Maria Eduarda, que completou 11 anos de vida. A menina é fruto de seu relacionamento com Leandro Amieiro.

"Você não sabe quanto sonhei com você! Desde que brincava com minhas bonecas, ou quando conversava com minhas amigas imaginando como seria minha filha… Eu já sabia que seria você!", começou.

"Eu tinha certeza que seria menina. Eu tinha certeza que teria esse cabelo, essa bundinha, esse jeitinho e até esse pezinho. Eu sabia que seria muito levada, muito parceira e também um pouco revolts. Eu imaginei tudo, sonhei anos e anos de minha vida com você. Você é a parte mais linda da minha história. É, até chegou de surpresa, mas desde o momento que soube de sua chegada virou minha maior certeza [...]", acrescentou. Veja a publicação completa!