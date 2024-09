Filha caçula de Roberto Justus planeja festa de 15 anos: “Igual à da Rafa”

Nova festa à vista? Filha caçula de Roberto Justus sonha com uma celebração luxuosa após participar do aniversário de Rafaella Justus

Na última sexta-feira, 30, Roberto Justus celebrou o aniversário de 15 anos de sua filha, Rafaella Pinheiro Justus, com uma festa para mais de 400 convidados em um luxuoso hotel em São Paulo. Inspirada pela celebração da irmã mais velha, a filha caçula do empresário, Vicky Justus Siebert, já está sonhando com seu próprio evento e planejando sua festa de debutante.

Apesar de ter apenas quatro aninhos, Vicky, fruto do relacionamento de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, já está pensando na sua festa de debutante. Em seus stories, a influenciadora digital revelou que a pequena ficou encantada ao descobrir como são as festas e agora sonha com a sua própria celebração de 15 anos.

“A Vicky vai contar para vocês o que que ela quer da festa de 15 anos dela, agora que ela descobriu que tem festa de 15 anos”, Ana Paula brincou. Na sequência, a herdeira detalhou os detalhes de seu evento futuro: “Quero as 15 princesas e também vou subir onde o Pedro Sampaio canta, mas as princesas não”, ela lembrou da atração na festa da irmã.

Por fim, Vicky contou que sonha com um ‘vestido igual ao da Rafa’ e também quer que a decoração do evento seja ‘igual à da Rafa’. Ana Paula se divertiu com as escolhas da herdeira, que terá 10 longos anos para planejar seu próprio evento inspirado na irmã mais velha: “Tudo igual da Rafa”, ela brincou com a filha caçula do apresentador.

Filha caçula de Roberto Justus planeja festa de 15 anos - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que, na festa de debutante de Rafaella Justus, as irmãs caçulas, Manuella Pinheiro Tralli e Vicky Justus, usaram vestidos da mesma cor que o da aniversariante e também reproduziram alguns detalhes do modelo. Madrasta da adolescente, Ana Paula compartilhou os detalhes do vestido usado por sua filha com Roberto Justus.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Apesar de ter aparecido no ateliê do estilista do vestido da aniversariante e de sua mãe, Ana Paula contou que a pequena teve sua roupa comprada no exterior e os ajustes foram feitos por aqui mesmo. Em suas redes sociais, ela ainda revelou que o look de Vicky é de uma marca de alto padrão que confecciona peças de mais de R$ 20 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert fala sobre diferença de idade com Roberto Justus:

No último domingo, 1º, Ana Paula Siebert divertiu seus seguidores ao comentar sobre a diferença de idade entre ela e Roberto Justus. Em suas redes sociais, a influenciadora digital brincou que arrumou um marido 'muito novo', já que o empresário mantém disposição e vitalidade surpreendentes mesmo prestes a completar 70 anos.