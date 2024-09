Ana Paula Siebert abre o jogo sobre diferença de idade com Roberto Justus: ‘Muito novo’

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert reflete sobre e diferença de idade com o empresária, que está prestes a completar 70 anos

No último domingo, 1º, Ana Paula Siebert divertiu seus seguidores ao comentar sobre a diferença de idade entre ela e Roberto Justus. Em suas redes sociais, a influenciadora digital brincou que arrumou um marido 'muito novo', já que o empresário mantém disposição e vitalidade surpreendentes mesmo prestes a completar 70 anos.

Brincadeiras à parte, Ana Paula revelou que o que mais admira em seu marido é justamente essa energia e disposição. Aliás, a reflexão surgiu quando ela estava esperando o marido retornar de um jogo de pickleball para eles almoçarem juntos: “Estou aqui esperando pacientemente meu marido ficar pronto para a gente almoçar”, iniciou.

“Sabe por quê? O Roberto está completamente viciado em Pickleball. Pensa num homem que só quer jogar Pickleball e só quer falar de Pickleball. Aliás, esse é o esporte do momento, né?" Ana Paula contou que pretende começar a jogar para fazer companhia ao marido, mas que por enquanto, ainda não está no mesmo ‘pique’ que o empresário.

“Então, eu tô esperando porque ele joga horas seguidas. O Roberto, eu falo que ele é um fenômeno, né? Gente, o Roberto, vai vai me matar agora, mas ele vai fazer 70 anos e a gente olha para ele assim não dá para acreditar! É uma energia, ele joga tipo duas horas de pickleball seguidas e ele faz muita ginástica”, Ana Paula se derreteu pelo marido.

Na sequência, a influenciadora destacou que o empresário sempre teve hábitos saudáveis: “Elesempre foi uma pessoa muito saudável, ele nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou drogas. Ele sempre foi uma pessoa muito regrada no sentido de trabalho, casa e família e esses hábitos fazem toda a diferença quando chega numa certa idade”, disse.

“Eu acho que ele é um exemplo de disposição. Às vezes eu brinco com ele eu falo ‘amor, deixa eu te falar eu acho que eu escolhi o marido muito novo, porque assim não tô aguentando o seu pique”, Ana Paula, que está com 36 anos, brincou e exaltou a energia e disposição de Roberto Justus, com quem tem 33 anos de diferença.

Vale lembrar que recentemente, Ana Paula Siebert surpreendeu ao revelar sua opinião sobre as ex-mulheres de Roberto Justus. Em suas redes sociais, a esposa do empresário compartilhou que considera todas elas lindas e elogiou o bom gosto de seu marido ao responder uma caixinha de perguntas sobre sua relação com os antigos amores dele.

