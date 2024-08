Ex-BBB Davi Brito mostra como comemorou seu aniversário de 22 anos

Milionário, o ex-BBB Davi Brito comemorou o seu aniversário de 22 anos em grande estilo e rodeado pelos amigos

O ex-BBB Davi Brito comemorou o seu aniversário de 22 anos em grande estilo. Neste sábado, 24, o rapaz celebrou a sua vida com um passeio ao lado dos seus amigos e familiares.

Nos stories do Instagram, ele revelou que fez uma festa durante um passeio de barco no mar da Bahia. O ex-BBB registrou a alegria dos seus convidados enquanto dançavam ao som da música alta em um lindo dia de sol.

Mais cedo, Davi Brito também mostrou o seu bolo de aniversário. Ele ganhou um doce personalizado com seu nome e suas fotos. Além disso, o bolo contou com uma mensagem otimista, que dizia: “Sempre lute com garra e determinação pelos seus ideais. O verdadeiro campeão é aquele que acredita na vitória”.

Bolo de aniversário de Davi Brito (Reprodução/Instagram)

Nova profissão de Davi Brito

A apresentadora Rachel Sheherazade comentou sobre entrevista que fez com o ex-BBB Davi Brito para o seu novo programa na Record, chamando Domingo Record. Durante a coletiva de imprensa, ela contou que Davi revelou quais são os cursos que quer fazer na faculdade depois de desistir de cursar medicina.

“O Davi quer aproveitar a bolsa de estudos que ganhou para cursar Direito, Contabilidade ou Administração”, disse ela.

Inclusive, ela contou que ele já sabe qual profissão quer seguir. “Na verdade, o Davi quer virar um empreendedor imobiliário. Parece que ele se encontrou nessa área. Como ele chegou até aí, só no Domingo Record”, afirmou ela.

Vale lembrar que Davi ganhou o prêmio de R$ 2,9 milhões no BBB 24, da Globo, ao ser o campeão da temporada e investiu o dinheiro em imóveis e carros.