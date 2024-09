Carla Perez choca com barriga negativa em festa de Lore Improta

Na festa temática de Lore Improta, Carla Perez choca com look de barriga de fora; dançarina impressionou com situação de seu abdômen

A dançarina Carla Perez marcou presença na grande festa com tema de anos 2000 de Lore Improta. Ao lado de Xanddy, a loira prestigiou o evento de aniversário de 31 da esposa de Léo Santana e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

Em sua rede social, a ex-integrande do É o Tchan compartilhou fotos do momento e impressionou ao surgir de barriga de fora. Usando uma roupa no tema de anos 2000, Carla Perez ostentou seu abdômen sarado e chocou com seu físico sarado.

"Lore Improta, amor nosso, que delícia de festa. Ainda mais mantando a saudade dessa época tão marcante pra gente. Diga aí meu povo, levamos a sério ou não, o tema?", disse a famosa sobre o tema inspirado nos anos em que fez muito sucesso com Xanddy.

Para quem não viu, Lore Improta fez uma festa luxuosa com o tema de anos 2000 para seus 31 anos. O evento teve decoração colorida e com vários elementos do passados. Diversos doces, lembrancinhas e muito mais puderam ser curtidos pelos convidados.

Carla Perez se declara para a namorada da filha em data especial

A dançarina Carla Perez mostrou mais uma vez que é uma sogra bem tranquila e que é amiga de suas noras. Prova disso foi a foto que ela compartilhou abraçando a namorada de sua filha Camilly Victoria, a jovem Daze.

Morando nos EUA com a família, a esposa do cantor Xanddy escreveu uma declaração de aniversário para a nora em inglês. Em seus stories, a loira postou o clique dando um grande abraço na eleita de sua herdeira e desejou tudo de melhor a ela.

"Daze, meu amor, eu oro para deus te abençoar muito com saúde, paz, amor e felicidade. Feliz aniversário, eu te amo", escreveu a artista para a namorada de sua herdeira, que assumiu o relacionamento em julho do ano passado. Veja mais aqui.