Magérrima, Mariana Ximenes surge com look assimétrico em evento

Prestes a voltar às novelas, a atriz Mariana Ximenes atrai os olhares ao usar um look assimétrico e justíssimo em São Paulo

A atriz Mariana Ximenes esbanjou beleza e boa forma nesta terça-feira, 26, ao marcar presença em um evento na cidade de São Paulo. A estrela apareceu com um look azul justíssimo ao corpo e com fenda poderosa.

O look dela era um vestido assimétrico em um modelo longo e com aplicações de botões decorativos. Com o modelito, ela mostrou suas curvas impecáveis e ainda completou o visual com sapatos brancos.

Vale lembrar que Mariana Ximenes voltará às novelas em setembro. Ela está no elenco de Mania de Você, nova novela das 9 da Globo.

Mariana Ximenes - Foto: Brazil News

Mariana Ximenes fala sobre congelamento de óvulos

Assim como outras famosas, a atriz Mariana Ximenes revelou que decidiu congelar os óvulos há cerca de oito anos. Atualmente com 43 anos, a artista falou sobre o desejo de ser mãe e contou que fez o procedimento para conseguir realizar seu sonho assim que possível.

De acordo com Mariana, ela adiou a maternidade por ainda não ter encontrado o parceiro ideal para ter filhos. "Congelei meus óvulos com 35 anos, porque sempre quis ser mãe, tenho uma vontade louca. Mas tenho vontade de alcançar isso através de um pacto de amor, o que não foi possível até agora", declarou a atriz em participação a um evento promovido pela revista Marie Claire, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

"Tenho 43 anos e ainda não aconteceu. Mas tive [acesso a] esse recurso de tecnologia que me deu muita tranquilidade. Então, estou deixando o tempo levar o tempo dele", completou. Além de sua vida pessoal, Mariana Ximenes também comentou sobre a pressão social que sofre para manter sua aparência sempre jovem; confira detalhes!