Magérrima, Andréia Sadi aposta em look com transparência para noitada

Em uma noite de folga no final de semana, Andréia Sadi apostou em look com transparência para se divertir com as amigas

A apresentadora Andréia Sadi, da GloboNews, aproveitou o último final de semana para curtir um passeio com suas amigas. Para isso, ela caprichou na escolha do look e destacou sua beleza impecável.

Magérrima, a musa apareceu com o top à mostra e completou o visual com uma blusa com transparência e calça jeans soltinha. Ela escolheu o modelito para ir ao show de Maria Bethânia e Caetano Veloso.

"Girls night out que é pro mundo ficar odara. Vai demorar um século para sair da noite de ontem. Catártico", disse ela na legenda.

Andréia Sadi posa com os filhos durante trabalho

Recentemente, Andréia Sadi encantou ao compartilhar cliques de sua rotina com seus filhos gêmeos, João e Pedro, de dois anos de idade. Discreta com sua vida pessoal, na manhã ela surpreendeu ao exibir as fotos inéditas na companhia dos herdeiros.

Trabalhando em home office, a comunicadora deixou o glamour de lado e fez questão de mostrar a vida real da maternidade como ela é. Andréia chamou a atenção ao aparecer, sem maquiagem, com a cara lavada e com os filhos no colo, enquanto trabalhava de casa. "'Baby office', 'Como você dá conta de tudo?'. Assim: não dando", disse ela em um trecho da publicação.