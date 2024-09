Jojo Todynho aposta em look decotadíssimo após perder 54 kg

Jojo Todynho surge com vestido branco decotadíssimo para evento e ostenta a nova silhueta após cirurgias plásticas

A cantora Jojo Todynho ostentou a sua nova silhueta ao aparecer com look decotadíssimo para evento no Rio de Janeiro. A beldade apareceu com um modelito branco poderoso após emagrecer cerca de 54 quilos.

Nas imagens na frente de um espelho, a estrela apareceu com o vestido branco longo, que destacou suas novas curvas. “Estou musa, estou linda, linda”, disse ela.

Recentemente, Jojo Todynho passou por duas cirurgias plásticas. Ela passou pela abdominoplastia para remover o excesso de pele da barriga após emagrecer e também fez lipoaspiração e colocou silicone nos seios.

Jojo Todynho - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho rebate críticas

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. A famosa se revoltou ao descobrir que algumas mulheres falam mal dela em um grupo sobre cirurgias plásticas. "Um bando de mulher desocupada fica dia e noite em grupo de cirurgia falando mal de mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é feio. Sabe o que eu sinto de vocês? Vergonha, porque se vocês me virem em qualquer lugar, são as primeiras a elogiar e a pedir para tirar foto", começou ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, Jojo falou que é preciso pensar antes de criticar alguém. "O quanto é triste isso que vocês fazem, é o tempo todo incomodado que tem uma celulite, que tem isso, que tem aquilo. Se vocês tivessem o mesmo incômodo que eu tenho para vencer na vida, vocês não falariam da vida dos outros. Não sei da vida de ninguém, porque estou trabalhando, estudando, correndo atrás do meu. Pega um espelho antes de falar da pessoa, bota na sua frente e vê se realmente você está perfeita, se está podendo falar da vida dos outros. Da mesma forma que isso chegou para mim, chega para outras mulheres que são anônimas, e a gente não sabe o que elas vivem dentro de casa, que muitas vezes fez uma cirurgia para tentar dar um acalento à alma dos problemas que ela carrega", afirmou.

Para concluir, a estudante de direito afirmou que nunca se importou com a opinião dos outros. "Graças a Deus, nasci com um empoderamento divino, porque gorda ou magra nunca deixei de usar o meu biquíni, nunca deixei de ser quem eu sou. O corpo não me faz, o dinheiro não me faz, sabe o que me faz? Caráter, e é isso que vocês não têm. Aprendam a ter caráter. Não é falar dos outros, não. Vão trabalhar, desocupadas", finalizou.