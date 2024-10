Estilista revela detalhe do vestido da filha de Thais Fersoza e Michel Teló

Filha de Thais Fersoza e Michel Teló, Melinda usou o mesmo vestido de noiva que sua mãe vestiu há 10 anos para se casar

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló renovaram os votos de casamento na última segunda-feira, 14, aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Durante a cerimônia religiosa, a filha deles, Melinda, roubou a cena ao usar o vestido de noiva que a mãe vestiu há 10 anos, quando se casou com Teló no civil.

O vestido azul de renda de Thais foi totalmente reformado para servir em Melinda. Nas redes sociais, a estilista Lethicia Bronstein contou que desmontou o vestido de Thais para cortar novamente e fazê-lo do tamanho de Melinda.

“Melinda, 10 anos depois do casório da Thais entrando com o papai com o mesmo vestido que a Tatá usou no casamento feito por mim. Lindo e emocionante”, disse ela, que mostrou o modelito todo descosturado em seu ateliê antes de ser refeito e também o resultado final.

Veja como foi a renovação de votos

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló completaram 10 anos de casamento nesta segunda-feira, 14, e fizeram uma cerimônia de renovação de votos repleta de romantismo. Os dois reuniram seus amigos e familiares aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, para trocarem juras de amor na frente de todos.

Para a grande noite, Thais usou um vestido branco bordado e com decote poderoso nas costas. Por sua vez, Michel usou um terno azul, que foi feito combinando com o mesmo terno do filho, Teodoro. Enquanto isso, a pequena Melinda, filha deles, usou um vestido azul inspirado no vestido de noiva que a mãe usou há 10 anos.

Na cerimônia, Michel caminhou até o altar junto com a filha. Logo depois, Thais entrou acompanhada do filho. No altar, os noivos cantaram e encantaram com as declarações de amor. Inclusive, Teodoro e Melinda levaram as alianças para os fãs em um momento fofíssimo.