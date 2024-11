Ana Maria Braga faz rara aparição com o namorado em noite de gala

A apresentadora Ana Maria Braga fez uma rara aparição em público com seu namorado, Fábio Arruda, nesta quinta-feira, 21. Veja as fotos do casal

A apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, curtiu a noite desta quinta-feira, 21, em grande estilo. A estrela fez uma rara aparição em público com seu namorado, o jornalista Fábio Arruda, de 54 anos.

Os dois foram juntos ao leilão beneficente do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e sua esposa, Celina Locks. O evento reuniu um time de famosos em São Paulo para darem lances nos prêmios da noite de gala.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde o primeiro semestre de 2022, mas só assumiram o romance publicamente em 2023. Eles vivem um romance discreto e longe dos holofotes, tanto que fazem raras aparições em público juntos.

Fabio trabalha junto com a equipe de Ana Maria Braga e está sempre perto dela. Recentemente, Ana Maria falou sobre o namoro deles no programa Conversa com Bial, da Globo. "Tento ser uma pessoa melhor do que eu fui, porque não quero perdê-lo. Quando namoro gente mais nova, as críticas vêm. Tenho uma pena dessas pessoas, porque a possibilidade que temos de ter uma pessoa ao nosso lado, que goste de nós de verdade e que seja companheiro e amigo, são raras de encontrar na vida. Você pode encontrar em qualquer idade. Você não manda no coração. Nunca desisti de acreditar no amor. Não gosto de ficar sozinha", disse ela.

Ana Maria Braga surge com Fábio Arruda em noite de gala - Foto: Brazil News

Loucura de amor de Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga fez uma confissão durante o Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 18. Ela surpreendeu Tati Machado e Alessandro Jodar ao revelar que chegou a viajar mais de 16 horas até Dubai, nos Emirados Árabes, para encontrar um namorado. A veterana lembrou que foi uma loucura, já que pagou caro para ir e voltar no mesmo voo.

Durante o matinal, Anitta e Alok apareceram para divulgar o single Looking For Love. E eles quiseram saber qual foi a maior loucura que a apresentadora fez por amor. "Eu tenho uma, mas não sei se vou contar", falou Ana.

Mesmo sem revelar detalhes do que aconteceu, ela contou como foi a loucura que viveu. "Eu consegui, de uma vez só, sair daqui, ir para Dubai, descer e voltar no mesmo avião. Viajei 16 horas para ir, parei, dormi quatro horas, fiz tanãnã, voltei para o aeroporto e esperei o avião que vinha de volta", disse a apresentadora.

Tati ainda quis saber mais detalhes, mas a dona da atração não quis contar. "Não interessa o que foi. A história do namorado eu não vou contar. Foi uma loucura, não é para falar da loucura? Cada um tem o spoiler que merece", brinou Ana.