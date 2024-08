Seu Jorge apoia campanha sobre a saúde masculina

Seu Jorge é o rosto da Campanha FelizIdade, que pretende incentivar os homens a frequentarem o urologista

O cantor Seu Jorge faz parte da Campanha FelizIdade, uma iniciativa da Apsen em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia regionais São Paulo e Rio de Janeiro e a Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). O artista é o rosto da campanha e participou do evento de lançamento neste mês.

A campanha FelizIdade busca incentivar o homem brasileiro a frequentar o urologista para facilitar o diagnóstico de Hiperplasia Benigna da Próstata (HPB). Por isso, Seu Jorge fez questão de dar o seu apoio para a causa. "Sei que para o homem procurar o médico ainda é um tabu. Estar em uma campanha como essa, colaborando para ampliar o acesso à informação e conhecimento sobre os sintomas e doenças que são comuns na vida de muitos brasileiros, é importante, principalmente quando há um olhar para pessoas de todas as classes sociais", disse ele.

A iniciativa busca evitar que os homens negligenciem o problema e busquem ajuda médica nos primeiros desconfortos. "Acreditamos firmemente na pesquisa e nas ações que podem tornar a jornada do paciente mais simples para o diagnóstico de problemas como esse. Ter Seu Jorge como um dos principais porta-vozes para disseminar essa mensagem à população marca o início de um projeto totalmente alinhado ao nosso propósito de cuidar das pessoas. A Campanha FelizIdade traz um plano de comunicação robusto, contando com o apoio de médicos e farmácias de todo o país. Nosso objetivo é proporcionar acesso à informação, diagnóstico e conscientização sobre o cuidado com a saúde do homem.", explicou Renata Spallicci, VP Executiva da Apsen.

Para saber mais sobre a campanha, acesse o portal dedicado à saúde masculina, chamado portal FelizIdade: https://felizidadeapsen.com.br

O que é Hiperplasia Benigna da Próstata (HPB)?

A Hiperplasia Benigna da Próstata acontece quando células da próstata crescem, o que aumenta o tamanho da glândula e dificulta o ato de urinar. Este problema atinge 50% dos homem com mais de 50 anos no Brasil e 80% dos homens a partir dos 90 anos.

A causa é desconhecida, mas sabe-se que existem fatores hormonais, de idade, histórico familiar e alterações genéticas. Os homens com HPB podem sentir aumento na frequência de urinar, diminuição da força e calibre do jato urinário, dificuldade para iniciar a micção e sensação de urgência para urinar ou esvaziamento incompleto da bexiga.

O diagnóstico é feito por avaliação clínica e exame de toque retal, além de exames complementares em alguns casos, como análise de urina e do sangue. Por fim, o tratamento é feito de acordo com a gravidade dos sintomas, podendo incluir medicamentos ou intervenção cirúrgica.

“Quando diagnosticada no início, a HPB pode ser tratada de forma mais eficaz, reduzindo os sintomas e prevenindo danos à bexiga e aos rins. Além disso, o diagnóstico precoce permite que os médicos monitorem a condição e ajustem o tratamento conforme necessário, garantindo que os pacientes recebam os cuidados mais adequados.”, explicou Dr. Wagner Matheus, urologista e diretor-presidente da SBU-SP.

Uma pesquisa da Apsen, indústria farmacêutica, revelou que 60% dos homens com mais de 60 anos acreditam, erroneamente, que o aumento benigno da próstata pode evoluir para câncer. Com isso, a campanha FelizIdade busca conscientizar a população sobre a HPB. "Mesmo sendo um dos tipos de câncer mais frequente entre homens, a incidência do câncer de próstata é muito menor quando comparada aos números da hiperplasia prostática benigna. Enquanto o Instituto Nacional de Câncer aponta 10,2% de ocorrência do câncer de próstata, temos a HPB como uma condição comum, que afeta cerca de 50% dos homens acima de 50 anos”, comentou Dr. Mauro Muniz, urologista e diretor-presidente da SBU-RJ.