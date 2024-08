Regina Bucco defende campanha no enfrentamento das mentiras nas eleições

A diretora-executiva da Aner, Regina Bucco, participou do evento de lançamento da campanha informativa para auxiliar no enfrentamento das mentiras nas eleições

A diretora-executiva da Aner (Associação Nacional de Editores de Revistas), Regina Bucco, defendeu o lançamento da campanha informativa para auxiliar no enfrentando das mentiras nas Eleições Municipais de 2024. O evento aconteceu em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última semana com a divulgação das cartilhas da campanha, feitas para atender às diferentes regiões do país.

“Sabemos que criar uma mentira é muito barato e desmenti-la é muito caro”, informou Bucco em seu discurso com base no slogan ‘A Mentira Destrói Seu Voto’. Ela ainda declarou: “para combater a mentira, é preciso coragem”.

A campanha tem o mote de “Jornalismo é confiável, fala nossa língua, protege da desinformação e fortalece a democracia” e possui duas cartilhas: Como Funciona o TSE Para Eleitores e Como Funciona o TSE Para Jornalistas.

A ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE, também falou sobre a nova campanha. "Agradeço aos integrantes das áreas do conhecimento e, especialmente, ao jornalismo responsável, independente e forte do Brasil, que tem segurado, com tanta frequência e com tanto empenho, a democracia no país, como foi nas últimas eleições de 2018, 2020 e 2022", disse ela, e completou: "Em 2022, nós estávamos isolados e separados por raivas que também constituem vírus psíquicos, vírus anímicos que nos separavam e nos isolavam. Este [2024] é um ano em que o Brasil pode chegar junto, independentemente do que se pense, do que se vote, de qual é a escolha. Agora é hora de nos reunirmos de novo. Somos um povo todo querendo democracia e liberdade para todos, especialmente no período eleitoral".

