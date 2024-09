Bianca Andrade arrasa com look estiloso para curtir Rock In Rio

Bianca Andrade marcou presença no Rock In Rio, festival que acontece no Rio de Janeiro, e esbanjou estilo com a escolha do look

Nesta sexta-feira, 20, acontece mais um dia de Rock In Rio, famoso festival que acontece no Rio de Janeiro. O evento conta com shows de Katy Perry, Pocah, Iza, Ivete Sangalo, entre outros.

Diversos famosos marcaram presença no festival, entre eles estava Bianca Andrade. A empresária e influenciadora fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local.

A Boa Rosa, como é popularmente conhecida, arrasou na escolha do look e esbanjou estilo na ocasião. Bianca apostou em um body azul super cavado com uma calça bem larga. Os óculos escuros e a bolsa da famosa personagem Hello Kitty deram o toque final na produção.

Fim do namoro

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 20, para falar com o público sobre um assunto bastante pessoal. Por meio de seus stories no Instagram, ela confirmou que seu namoro com o modelo italiano Luca Daffrè chegou ao fim.

Em uma sequência de vídeos, Bianca explicou que decidiu romper o silêncio e falar abertamente sobre o assunto após a imprensa questioná-la sobre o romance durante o Rock in Rio. De acordo com a famosa, a curiosidade em torno de sua vida pessoal no festival a pegou totalmente de surpresa, uma vez que ela estava no local apenas para se divertir.

Bianca Andrade, então, contou que não havia anunciado o término da relação anteriormente por não saber como abordar o ocorrido nas redes sociais. "Como a gente anuncia um término? Posto um story, uma foto do casal, uma foto minha livre na praia? Não tenho esse tutorial, mas vou ter que fazer para termos um norte", iniciou ela.

Em seguida, a empresária recordou que assumiu o namoro em uma viagem à Londres e, apesar de ter mantido a relação sempre discreta, não se arrepende de ter vivido o momento em público. "Não vou falar o motivo, apesar de vocês quererem saber. Mas falo tranquila que foi uma relação que me ensinou muita coisa. Me permiti ser emocionada dessa vez, justamente porque eu sempre fui muito racional", declarou.

"Terminamos por desgaste, não teve traição nem nada. Tivemos muitas coisas boas, mas os ciclos se encerram. Vou aceitar que ele encerrou e vou seguir o meu baile. Dói, já chorei, mas encerrou", concluiu Bianca Andrade.