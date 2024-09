Anitta reúne celebridades em afterparty após apresentação em jogo da NFL, em São Paulo

Após brilhar no intervalo da NFL no Brasil, Anitta reuniu diversas celebridades em afterparty em São Paulo; confira alguns famosos presentes

A noite da última sexta-feira, 6, foi megaimportante para Anitta! A artista se apresentou no intervalo do primeiro jogo da NFL no Brasil e, em comemoração, reuniu diversos amigos para uma afterparty, em São Paulo.

Personalidades como Sasha Meneguel, Bruna Griphao, João Silva e Rebecca Andrade marcaram presença no evento realizado em uma casa de shows da capital paulista e arrasaram na escolha dos looks.

Assim como a anfitriã da festa, muitos famosos apostaram no all black para essa noite especial.

Confira os famosos na galeria de fotos abaixo:

Para quem não acompanhou, Anitta se apresentou no intervalo do primeiro jogo da NFL no Brasil, que aconteceu como parte da rodada inaugural da temporada regular de 2024/25.

Com um cenário inspirado em bailes funks, a cantora apresentou um medley de hits no campo da Neo Química Arena, em São Paulo, começando o show com a música "Envolver" e "Bellakeo", seus hits em espanhol.

Veja um trecho da apresentação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rolling Stone Brasil (@rollingstonebrasil)

Veja os looks dos famosos na plateia do jogo da NFL no Brasil

Na noite da última sexta-feira, 6, os famosos foram prestigiar o primeiro jogo da NFL no Brasil. O jogo aconteceu no estádio da Neo Química Arena, em São Paulo, e contou com a plateia repleta de celebridades.

Entre os convidados estavam Paulo André, Daniela Albuquerque, Fred Bruno, Vanessa Lopes, Rayssa Leal e mais celebridades.

O jogo aconteceu entre os times Green Bay Packers e Philadelphia Eagles como parte da rodada inaugural da temporada regular de 2024/25. Confira os looks clicando aqui.