Juliana Paes elege mini bolsa com valor de carro para passeio; veja

Dando toque especial e caro para look preto, Juliana Paes elege bolsinha de grife de alto valor e esbanja estilo em aparição em shopping carioca; veja

A atriz Juliana Paes foi fotografada em uma aparição pública nesta terça-feira, 24, em um shopping do Rio de Janeiro e não passou despercebida no local, mesmo usando boné, óculos escuros e uma roupa toda preta.

Dona de um beleza deslumbrante e cheia de carisma, a famosa arrancou sorrisos por onde passou e chamou a atenção com alguns detalhes de luxo de seu look do dia. Para sair de casa, a ex-global apostou em peças de cor básica, mas de precinho nada baixo.

Juliana Paes então colocou itens de grife e uma mini bolsa foi destaque. Em suas mãos, ela surgiu com uma Dior que pode chegar ao valor de R$ 25 mil, dependendo de onde e como foi adquirida. No site para compra nos EUA, ela está saindo por $ 4.400, o equivalente a R$ 24.332.

Além do acessório, a artista apostou no boné e óculos, ambos de marca. Os sapatos com detalhes dourado também. Mas, o que se destacou nos cliques foi a simpatia da estrela de Pedaço de Mim, da Netflix.

Ainda nos últimos dias, a famosa arrasou no look para curtir o Rock In Rio. Na ocasião, ela apostou também em uma produção all black.

Fotos: Edson Douglas/Agnews

Juliana Paes revela diagnóstico após sofrer crises severas

JulianaPaes abriu o coração e revelou seu diagnóstico médico após enfrentar crises severas de um transtorno mental. Em um relato sincero, a atriz contou que sofre de ansiedade, com episódios em que chegava a ficar “sem ar”. Ela também compartilhou que iniciou um tratamento para lidar com a doença e falou sobre como tem se sentido desde então.

Em entrevista ao programa 'Conversa vai, Conversa vem', do jornal O Globo, Juliana, que já havia revelado enfrentar questões relacionadas à saúde emocional, se abriu sobre sua experiência. Segundo a artista, ela passou a lidar com muita pressão durante a pandemia e não conseguia mais processar suas emoções, por isso sofria com as crises. Leia mais aqui.