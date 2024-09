Ficou bom? Carla Diaz chama a atenção com gravata branca em look preto

Em pré-estreia do filme 'Silvio', estrelado por Rodrigo Faro, Carla Diaz chama a atenção ao surgir com gravata branca em combinação escura; veja

A atriz Carla Diaz marcou presença na pré-estreia do filme Silvio, baseado na história do eterno comunicador Silvio Santos. Para prestigiar o longo estrelado pelo apresentador Rodrigo Faro, a famosa apostou em um look diferenciado e não passou despercebida.

Apesar de ter apostado em cores básicas, no preto e branco, a loira chamou a atenção ao surgir no shopping JK Iguatemi, em São Paulo, nesta quarta-feira, 04, vestindo o look com gravata. Usando as peças em preto, a ex-BBB deu o toque diferenciado com o acessório masculino.

Cheia de elegância, Carla Diaz ainda arrematou a combinação com uma bolsinha de mão de grife e sandálias de salto. A loira ainda surgiu com as unhas em vermelho e alongadas.

Dona de um estilo caro não apenas em roupas, a atriz impressionou recentemente ao adquirir uma poltrona de quase R$ 20 mil para sua residência. Ela comprou sua casa própria no final do ano de 2023.

Veja o look de Carla Diaz com gravata:

Fotos: Andy Santana / Brazil News

Emoção de Carla Diaz ao comprar sua casa

Em dezembro de 2023, a atriz Carla Diaz se emocionou com a realização de um grande sonho. Em vídeo compartilhado em suas redes sociais, a ex-BBB 21 contou que finalmente comprou sua casa própria e caiu no choro ao revelar a novidade aos seus fãs.

"Esse não é um unboxing de nenhuma marca específica. Esse é um unboxing sobre sonhos. Esse é um unboxing de uma mulher que trabalha há muito tempo. Eu recebi uma caixinha como essa que minha mãe guardou com meu dinheiro e comprou meu primeiro imóvel no meu aniversário de 15 anos. Eu tenho 33 anos de idade, 30 de carreira, e eu conquistei a minha casa própria!", celebrou.

A loira, que trabalha desde seus 3 anos de vida, ainda aproveitou para incentivar seus seguidores a persistir com seus desejos pessoais. "Esse vídeo não é para falar sobre o tamanho, do valor da casa. Assim como eu, que tenho milhares de sonhos, eu sei que você também tem. Então, eu sei que a gente trabalha duro para conquistar os nossos sonhos. Mas não desiste, tá? Que se eu conquistei, você também pode e vai conquistar. Esse vídeo é em agradecimento a todas as marcas que me apoiam, que me contratam para trabalhar. E para meu muito obrigada a todos os meus fãs, que sempre estão do meu lado. Essa conquista minha não foi feita sozinha, ela foi feita de muita gente. Eu tô muito feliz", declarou Carla.