Andressa Suita se machuca em acidente com box do banheiro

Andressa Suita surpreendeu ao revelar que o box do banheiro de sua casa estourou e a atingiu enquanto preparava o banho dos filhos

A modelo e influenciadora digital Andressa Suita surpreendeu ao contar que sofreu pequenos ferimentos em um acidente com o box do banheiro. O vidro do local estourou enquanto ela preparava o banho dos filhos.

Com isso, ela teve alguns cortes na mão ao ser atingida pelos cacos de vidro. Após o susto, ela alertou os fãs sobre a segurança na hora de comprar as placas de vidro para o box. “Não deixem de colocar película no box de vidro da casa de vocês para prevenir qualquer acidente sério”, disse ela.

Então, Suita contou como tudo aconteceu. “Eu sempre tenho o hábito de abrir o box, ligar o chuveiro e esperar a água esquentar para chamar os meninos. Quando eu coloquei a mão no box, ele estourou e, aparentemente, teve um corte pequeno”, disse ela.

Logo depois, ela contou que precisou levar pontos no local após o machucado não parar de sangrar. “Voltei a rotina normal com as crianças, mas não parava de sangrar. Chamei os médicos e precisou de quatro pontos, fiquei assustada. Graças a Deus foi em mim e não nas crianças. Então, não deixem de colocar a película, é este o alerta”, afirmou.

Andressa Suita é casada com o cantor Gusttavo Lima e é mãe de dois meninos, Gabriel e Samuel.

Por que Andressa Suita mudou o próprio nome?

A influenciadora digital Andressa Suita é um dos maiores sucessos das redes sociais no momento. Seguida por mais de 15 milhões de admiradores e casada com o cantor sertanejo Gusttavo Lima, ela é um exemplo de elegância e bom gosto com suas roupas e visual impecável. Só que esse não é o verdadeiro nome da modelo.

Ela mudou de nome depois que decidiu recomeçar a vida em 2011, logo após participar do reality da Record, 'A Fazenda'. Na competição, ela usou seu verdadeiro nome: Andressa Oliveira. Depois de sua participação, a modelo criou um novo sobrenome em uma homenagem aos pais para ‘apagar’ seu passado; saiba os detalhes!