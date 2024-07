Rebeca Andrade defende make nas Olimpíadas e explica importância: 'Me dá oportunidade'

Medalhista Olímpica, Rebeca Andrade abre sua mala de viagem na França comenta sobre a importância da maquiagem em sua vida

Uma das estrelas do Time Brasil nas Olimpíadas de 2024, Rebeca Andrade não nega que é uma mulher vaidosa e que ama o universo da maquiagem. Sempre com visual impecável, a ginasta abriu sua necessaire de viagem diretamente de Paris, na França, e explicou como a make tem um lugar especial em sua vida.

"A maquiagem me ajuda a me sentir mais confiante e poderosa. Adoro criar looks que combinam com minhas apresentações e destacam minha personalidade", comenta a atleta, que é embaixadora da Vult.

Mas para além de suas habilidades excepcionais na ginástica, Rebeca também acaba chamando atenção dos fãs a cada competição com seu visual deslumbrante. Segundo a carioca, cuidar de sua beleza tem um espaço especial dentro de sua vida. "A maquiagem me dá a oportunidade de mostrar quem eu sou, tanto dentro quanto fora do tablado", afirma.

Há alguns dias em Paris se preparando para a competição, a atleta revelou que em sua necessaire conta com alguns itens indispensáveis para garantir uma make perfeita. Entre os produtos que ela não abre mão é a base. “Eu utilizo base quase diariamente. Gosto de produtos que trazem multifuncionalidade, ao mesmo tempo que dão a cobertura necessária para a pele hidratam”, reforça.

Outro produto que a ginasta não abre mão é o contorno. “É essencial para realçar traços e dar dimensão ao rosto”, diz. Os delineadores também não saem da sua necessaire. “Sem dúvida é um dos itens de make que mais acompanham as minhas produções, tanto preto quanto colorido e de glitter, possibilitando criar os desenhos artísticos e usar em competições”.

Engajada nas redes sociais, a esportista faz questão de usar sua voz para empoderar outras pessoas através dos cuidados com a beleza e o esporte. "Quero que todas saibam que a maquiagem é uma maneira de se divertir e se sentir bem consigo mesma. Cada uma pode criar seu próprio estilo e brilhar de maneira única", finaliza Rebeca.