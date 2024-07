Quem é Gustavo Bala Loka: Saiba como surgiu o apelido do ciclista

O brasileiro Gustavo Bala Loka disputou nesta quarta-feira, 31, a final do ciclismo BMX Freestyle nas Olimpíadas 2024. Mas de onde surgiu seu apelido?

O brasileiro Gustavo Bala Loka disputou nesta quarta-feira, 31, a final do ciclismo BMX Freestyle nas Olimpíadas 2024. Ele fez uma grande apresentação, mas não alcançou a nota necessária para entrar no pódio e encerrou sua participação. Mas de onde surgiu o apelido Bala Loka?

Gustavo Batista de Oliveira é o verdadeiro nome dele. Nascido em Carapicuíba (SP), zona metropolitana de São Paulo, ele tem 22 anos e ganhou o apelido após sofrer um acidente. Segundo o atleta, ele estava fazendo um salto bem alto de uma rampa, mas perdeu o controle da bicicleta.

Na época, ele estava aprendendo a pedalar no BMX dirt jump. Em entrevista à TV Globo, em 2022, Gustavo contou como aconteceu. "Pulei a rampa, passei por ela, caí no chão e me machuquei. Acordei no carro do meu pai com ele jogando água em mim. Lembro do Overall falando bala, o bala louca. E ficou para sempre", recordou.

Primeira bicicleta

Durante o papo, ele também contou que o pai comprou sua primeira bicicleta em um ferro-velho de Osasco, em São Paulo. "Meu pai me levou em um evento. Vi a galera se divertindo, não tinha Olimpíadas ainda. Tinham competições, mas só por pura diversão e por amor ao esporte. Com 7 anos, eu fiquei vidrado com aquilo. Desde lá, iniciei o esporte. Não tinha bike de aro 16, como precisava. Tinha lá fora, mas importar seria muito caro, fora do nosso orçamento. Nisso, meu pai, indo para casa, passou em um ferro-velho, viu a bike, comprou e a montou com peças de BMX", disse. As informações são do jornal O Globo.

Bala Loka conquistou a vaga na final de Paris-2024 após passar pela fase eliminatória na última terça-feira, 30. Ele garantiu uma média de 85.79 pontos em suas duas voltas e terminou na oitava posição.