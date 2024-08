Pai de Lamine Yamal, jogador do Barcelona, sofre ataque na Espanha

Pai do jogador de futebol Lamine Yamal foi atacado com golpes de faca enquanto passeava na rua; estado é considerado grave

O pai do jogador de futebol Lamine Yamal, novo ídolo do Barcelona e da seleção da Espanha, sofreu um ataque com golpes de faca na quarta-feira, 14, em um estacionamento em Mataró, município próximo à capital. De acordo com informações do jornal 'La Vanguardia', da Catalunha, Mounir Nasra encontra-se em estado grave, mas estável.

A Mossos d'Esquadra, unidade de investigação da Polícia de Catalunha, já está investigando o caso. Testemunhas do ocorrido e diversos suspeitos já foram encontrados. Segundo o veículo Espanhol, a agressão ao pai de Yamal pode ter sido motivada por uma briga anterior, por motivos desconhecidos.

Na ocasião, Mounir estaria passeando com o cachorro da família quando foi atacado por um homem, sem chance de defesa. Com apenas 17 anos, Lamine Yamal é uma das grandes promessas do futebol catalão.

Na última Eurocopa, o atacante brilhou em campo e foi protagonista na conquista do título continental. O atleta, inclusive, foi eleito como melhor jogador jovem do torneio, em que terminou com um gol e quatro assistências.

Jogadores emocionam com gesto após atleta receber diagnóstico de câncer

O mundo do esporte emocionou os torcedores e provou mais uma vez que o futebol vai muito além dos campos. Os jogadores do clube sueco Kalmar AIK FK se uniram para uma ação em apoio a Markus Heman, um dos atletas da equipe, diagnosticado com câncer.

Juntos, eles decidiram raspar a cabeça no vestiário e compartilharam com o público o momento marcante. Segundo informações do jornal sueco 'Sportbladet', Heman, de apenas 24 anos, possui um tumor neuroendócrino, o qual o clube classificou como um 'câncer agressivo'.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver a reação emocionante de Makus ao se deparar com o gesto de solidariedade dos colegas. Além do apoio interno, o Kalmar criou uma vaquinha para ajudar com os custos do tratamento do jogador.