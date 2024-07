Hortência chora ao ver o filho competir nas Olimpíadas 2024: ‘Não ia conseguir’

Hortência Marcari não segura a emoção e cai no choro ao ver seu filho João Victor Oliva competindo nas Olimpíadas de 2024

Nesta terça-feira, 30, a ex-jogadora de basquete e medalhista olímpica Hortência Marcari protagonizou um momento emocionante na Globo. Comentarista da emissora, ela não conseguiu conter as lágrimas ao assistir seu filho, o ginete João Victor Oliva, participar de sua terceira competição nas Olimpíadas de 2024 em Paris, na França.

Ao lado de seus colegas da emissora, Hortência contou que estava se segurando para não cair no choro e torcendo muito para o herdeiro ir bem na prova de adestramento: “To aqui me segurando. To torcendo para uma boa prova. A gente sabe que é difícil, são grandes concorrentes. Minha emoção é ver ele fazendo o que ama”, ela se derreteu pelo jovem.

“Eu fico super emocionada quando vejo meu filho. Eu falei que não ia conseguir. Eu falei”, Hortência declarou enquanto deixava as lágrimas escorrerem. Para alegria da mãe, João Victor e seu cavalo Feel Good tiveram um ótimo desempenho e registraram mais de 70% de aproveitamento na modalidade dressage, que aconteceu no Palácio de Versalhes.

Depois da competição, Hortência contou que ligou para parabenizar o filho, apesar da medalha não ter vindo: "Estou feliz que meu filho foi bem. A meta dele foi alcançada. Não deu para ganhar medalha ainda, mas calma, vamos chegar lá. Confia no taco dele", disse a ex-jogadora de basquete, que garantiu a medalha de prata na competição de Atlanta, em 1996.

Seguindo os passos da mãe, João Oliva, fruto do relacionamento de Hortência com o empresário do ramo equestre José Victor Oliva, já competiu nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, e em 2020, em Tóquio. Além de João, o casal é pai de Antonio Victor Marcari Oliva, que também se destaca no esporte em competições de hipismo.

Hortência revela se aceitaria ser técnica de basquete:

Quando o assunto é basquete, é impossível não se lembrar de Hortência Marcari. Aos 64 anos, ela é um ícone do esporte feminino e atua como comentarista das Olimpíadas de 2024. Com uma carreira de sucesso no esporte, em entrevista à CARAS Brasil, a atleta comenta se aceitaria ser técnica de basquete num futuro próximo

“Não, eu vivi 22 anos profissionalmente e de alto rendimento, não tinha saída, não tinha férias, não tinha feriado. Se eu voltar a ser técnica, eu vou fazer as mesmas coisas, treino de manhã e tarde e tudo naquela pressão. Agora eu quero desfrutar tudo aquilo que realizei e plantei nesses 22 anos", declara. Apesar da resposta, Hortência reforça que segue trabalhando.