Affair? Grazi Massafera reage após rumores e diz: ‘Entendedores entenderão’

Grazi Massafera se pronuncia ao ver rumores de affair com ator bonitão que curte viagem de férias com ela. Saiba o que a atriz disse

A atriz Grazi Massafera está de férias no Jalapão, Tocantins, e surgiu em fotos com um ator bonitão que ela conheceu em seu trabalho no streaming. Com as fotos de Grazi e o ator João Villa durante a viagem, os internautas levantaram rumores de que eles poderiam estar vivendo um affair. No entanto, ela desmentiu.

Em um comentário nas redes sociais, a artista deixou bem claro que não existe nada entre eles. Inclusive, ela garantiu que só existe amizade entre eles. “Gente, João é meu amigo e gosta da mesma fruta que eu. Entendedores entenderão”, brincou em um comentário no Instagram.

Vale lembrar que Grazi viajou com a filha, Sofia, de 12 anos, a sobrinha Gabrielle e com João Villa, de 31 anos. Os atores se tornaram amigos quando atuaram na novela Dona Beja, do streaming Max.

Ele já atuou nas novelas Pega Pega, da Globo, e Reis, da Record, e também na série Amor da Minha Vida. Ele é apaixonado pela natureza, disse o Jornal Extra.

Nas redes sociais, João Villa costuma compartilhar ensaios fotográficos para mostrar sua beleza impecável, bastidores de seus trabalhos e também encontros com os amigos.

A boa forma de Grazi Massafera

A atriz Grazi Massafera está em ótima forma física! No último final de semana, ela curtiu um passeio até uma lanchonete no Rio de Janeiro para encontrar uma amiga e foi flagrada pelos paparazzi.

Nas imagens, ela ostentou o seu corpo magérrimo. A estrela usava um conjunto de shorts e top cropped, que destacou sua cinturinha fina e as curvas impecáveis. A atriz mantém sua boa forma com exercícios físicos frequentes e boa alimentação.

Vale lembrar que Grazi está longe das novelas desde que gravou uma participação especial em Travessia, de 2023. Além disso, ela gravou a novela Dona Beja, do streaming, que será lançada em 2025.

Grazi Massafera exibe boa forma no Rio de Janeiro - Foto: Dan Delmiro / AgNews

