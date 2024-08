Ex de Iza, Yuri Lima rompe contrato com time de futebol

Pai da filha da cantora Iza, o jogador de futebol Yuri Lima encerrou o contrato com o time Mirassol, onde jogava quando polêmica veio à tona

O jogador de futebol Yuri Lima, que é ex-namorado da cantora Iza, encerrou o contrato com o Mirassol. De acordo com o site Globo Esporte, ele entrou em acordo com o time de futebol para rescindir o contrato.

Vale lembrar que Yuri estava em campo em um jogo do Mirassol quando Iza veio à público para anunciar que foi traída por ele. Em um vídeo nas redes sociais, ela anunciou a separação e expôs que ele trocava mensagens com outra mulher durante o relacionamento deles.

Depois disso, o atleta não participou de outro jogo do time. Ainda segundo o Globo Esporte, Yuri está em Santos, no litoral de São Paulo, mas não tem planos de assinar com outro clube no momento.

Yuri Lima voltou a frequentar a casa de Iza

A assessoria de imprensa da cantora Iza confirmou que o jogador de futebol Yuri Lima está em contato e frequenta a casa da cantora. Apesar do escândalo recente, a equipe de Iza afirmou que a artista está totalmente focada na chegada de sua filha com o jogador, a pequena Nala, que deve nascer no próximo mês. Por isso, a cantora mantém contato com o pai da criança: "Yuri voltou a frequentar a casa da Iza”, disseram em um comunicado ao GShow.

Além disso, a equipe esclareceu que a menina vai morar com a mãe: “E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar”, informaram. Ao Portal Leo Dias, a assessoria também esclareceu que, embora não tenham retomado o relacionamento, continuam a se relacionar como uma família devido à filha.

“Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio. Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, completaram.

“A prioridade agora é a Nala. Eles serão uma família para sempre mesmo não estando juntos, afinal ele é o pai da filha dela. A segurança e tranquilidade de mãe e filha são essenciais”, finalizaram o comunicado desmentindo os boatos de uma reconciliação amorosa, mas reforçando a convivência entre a cantora e o jogador de futebol.