Yuri Lima volta a frequentar casa de Iza após escândalo: ‘Família para sempre’

Assessoria confirma que Yuri Lima está em contato e frequenta a casa de Iza, mesmo após término e traição, e justifica o motivo após rumores

No final do mês passado, Iza anunciou o término de seu namoro com Yuri Lima. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a cantora revelou que tomou a decisão após descobrir uma traição do então namorado durante sua gestação. Agora, a assessoria dela confirmou que o jogador de futebol está em contato e frequenta a casa da cantora.

Apesar do escândalo recente, a equipe de Iza afirmou que a artista está totalmente focada na chegada de sua filha com o jogador, a pequena Nala, que deve nascer no próximo mês. Por isso, a cantora mantém contato com o pai da criança: "Yuri voltou a frequentar a casa da Iza”, disseram em um comunicado ao GShow.

Além disso, a equipe esclareceu que a menina vai morar com a mãe: “E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar”, informaram. Ao Portal Leo Dias, a assessoria também esclareceu que, embora não tenham retomado o relacionamento, continuam a se relacionar como uma família devido à filha.

“Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio. Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, completaram.

“A prioridade agora é a Nala. Eles serão uma família para sempre mesmo não estando juntos, afinal ele é o pai da filha dela. A segurança e tranquilidade de mãe e filha são essenciais”, finalizaram o comunicado desmentindo os boatos de uma reconciliação amorosa, mas reforçando a convivência entre a cantora e o jogador de futebol.

O que aconteceu com Iza e Yuri Lima?

Em julho deste ano, Iza usou as redes sociais para comunicar o fim de seu relacionamento com Yuri Lima. Ela assumiu o namoro publicamente em fevereiro de 2023 e confirmou a gravidez em abril de 2024. No entanto, decidiu terminar tudo após descobrir que ele estava trocando mensagens com uma mulher com quem se envolveu no passado.

“Eu só queria muito vir falar com vocês aqui, pessoalmente, para que vocês me vissem e ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal. Eu queria, enfim, parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento. Afinal de contas, eu estou grávida. E eu nunca, na minha inteira, imaginei passar por isso”, ela lamentou.

“Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo. de gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, é inevitável. Então eu resolvi vir aqui falar, falar que eu estou bem, na medida do possível. É muito ruim se decepcionar desse jeito”, a cantora desabafou em um vídeo.