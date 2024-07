Clube desmente morte de jogador de futebol após Conmebol cometer engano

Goleiro do Barcelona de Guayaquil, o atleta segue internado em estado grave; clube nega morte do jovem após notícia viralizar

O clube Barcelona de Guayaquil desmentiu a morte do goleiro Justin Cornejo, de 20 anos, após a Conmebol noticiar o falecimento do jovem. A informação foi divulgada pela confederação sul-americana na manhã desta terça-feira, 16.

O atleta está hospitalizado desde domingo, 14, dia em que sofreu uma pancada forte na cabeça, resultado de uma queda no banheiro de sua casa. Horas após a notícia ganhar proporção, o Barcelona-EQU informou que o jovem permanece em estado grave, mas não teve morte confirmada.

"O Barcelona Sporting Club informa que nosso jovem jogador Justin Cornejo se encontra hospitalizado desde ontem. Seu estado é crítico, e em respeito à privacidade de sua família, não serão proporcionados mais detalhes neste momento", publicou o clube. Além da Conmebol, a Federação Equatoriana e a LigaPro também haviam lamentando a morte do jogador.

De acordo com informações do jornal 'El Comercio', o acidente provocou sérios danos cerebrais. Através das redes sociais, colegas de Justin Cornejo chegaram a prestar homenagens ao atleta e lamentaram sua partida precoce. "Descanse em paz, irmãozinho", escreveu um companheiro de equipe. "Ainda não consigo superar isso. Descanse em paz, amigo", acrescentou outro.

Goleiro baleado por policial se pronuncia

Goleiro do Grêmio Anápolis, Ramon Souza falou pela primeira vez após ser atingido por uma bala de borracha disparada por um policial militar na última quarta-feira, 10. O incidente ocorreu durante a confusão na partida da segunda divisão do Campeonato Goiano.

Através das redes sociais, Ramon, que precisará ficar afastado dos campos por um período, contou que jamais esperou passar por este tipo de situação. "A gente fica abalado psicologicamente. Eu estava no meu ambiente de trabalho, nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Agora é continuar fazendo o que sempre faço, trabalhar para melhorar e voltar a jogar futebol o quanto antes", declarou o jogador de futebol.

De acordo com informações do jornal O Estado de S.Paulo, o goleiro do Grêmio Anápolis informou em depoimento à Polícia Civil que a confusão se iniciou logo após a discussão de um jogador do time adversário, Centro Oeste, com um gandula - pessoa responsável por buscar as bolas jogadas para fora do campo. Ramon Souza explicou que a arma foi apontada pelo policial após o fim da discussão. Segundo o jovem, a autoridade também teria ameaçado outros jogadores.