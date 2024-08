Bruno Lopes se diverte ao dirigir na pista do autódromo de Interlagos

O ator Bruno Lopes relata como foi a experiência de dirigir um carro na pista do autódromo de Interlagos: ‘Um frio na barriga’

O ator Bruno Lopes viveu uma experiência inédita em sua vida nesta semana. Ele foi convidado para fazer o teste drive de um carro elétrico na pista do autódromo de Interlagos, em São Paulo, e adorou a experiência.

Esta foi a primeira vez que ele dirigiu um automóvel no local e relatou como foi a nova oportunidade em sua vida. "Eu cresci indo ao autódromo de Interlagos. Eu tinha muitos amigos pilotos. Então, todas as corridas, eu estava ali e tinha acesso a tudo. Poder estar na pista dirigindo é realmente uma sensação completamente espetacular porque ao mesmo em que te dá imenso prazer e você quer pisar fundo para correr, também te dá uma sensação de insegurança para não cometer nenhum tipo de erro e não ser tomado por uma sensação de irresponsabilidade. Foi muito importante para mim. Posso dizer que já corri na pista de Interlagos”, afirmou ele.

Inclusive, ele deu mais detalhes sobre o que sentiu ao volante. "Poder dirigir um carro que faz de 0 a 100 em menos de quatro segundos, você encosta no acelerador e seu corpo cola no banco, é como se estivesse em uma montanha-russa, é uma sensação, um frio na barriga, muito prazeroso. Eu nunca senti isso e olha que eu já dirigi muitos carros. Foi a primeira vez que senti essa extrema potencia nas minhas mãos e nos meus pés. Além de estar em Interlagos, quando a gente entra no S do Senna, dá uma nostalgia de quem viveu a grande época da Fórmula 1, com o Ayrton trazendo tantas memórias boas. Foi incrível, posso dizer que estou realizado com a oportunidade que tive e vou guardar em um cantinho do meu coração para sempre”, afirmou ele.

Bruno Lopes no autódromo de Interlagos - Foto: Fábio Gonzalez

