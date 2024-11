Bruna Marquezine e João Guilherme combinam fantasias e beijam muito em festa

Em rara aparição, Bruna Marquezine e João Guilherme deixam a discrição de lado e trocam beijos em público durante festa de Halloween

Na noite do último sábado, 2, Bruna Marquezine e João Guilherme marcaram presença em uma festa de Halloween organizada por Giovanna Lancellotti e Gabriel David, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na entrada do evento, o casal posou junto para exibir suas fantasias e, além de tudo, deixou a discrição de lado ao trocar beijos em público.

Em uma rara aparição, Bruna e João chamaram atenção ao entrar na festa com fantasias combinadas e muito românticas! Para a ocasião, a atriz apostou em um vestido branco e asas de anjo, como Julieta, enquanto o ator se vestiu como um soldado, inspirado no Romeu do filme "Romeu + Julieta" com Leonardo DiCaprio e Claire Danes.

Além de exibirem a sintonia com as fantasias combinando, Bruna e João, que mantêm um perfil discreto, deixaram a timidez de lado e se beijaram na frente dos fotógrafos. Inclusive, a própria artista quem puxou o ator para um beijo, encantando os presentes com a demonstração de carinho e a cumplicidade do casal, que faz raras aparições juntos.

Vale lembrar que Bruna e João assumiram o romance no início de agosto deste ano. Porém, as especulações de que eles estariam juntos começaram em abril. Recentemente, o ator foi submetido a um polígrafo, e suas respostas foram analisadas por um profissional em participação no programa ‘Lady Night’ de Tatá Werneck no Multishow.

Ao ser questionado sobre seu atual status de relacionamento, ele afirmou estar "apaixonadíssimo", e a resposta passou pelo teste. Além disso, o jovem também foi questionado sobre seus planos de casamento com a atriz: “Penso muito, por mim já estava arrumando com a minha amada para estar casando logo, adoro”, disse o famoso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

João Guilherme e Bruna Marquezine curtem dia na praia no Rio de Janeiro

O ator João Guilherme e a atriz Bruna Marquezine estão apaixonados! Juntos há alguns meses, eles foram vistos em clima de romance na tarde desta quinta-feira, 31. Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto curtiram uma tarde de folga na praia no Rio de Janeiro. Eles apareceram de mãos dadas após um banho de mar.

Leia também: João usa look diferentão e divide opinião de internautas