Virginia Fonseca mostra barriga sarada e celebra: 'Voltando'

Virginia Fonseca postou em suas redes sociais uma foto em que exibe a sua barriga sarada e celebrou a boa forma após três gestações

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 52 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de quatro meses.

Nesta quinta-feira, 23, a digital influencer postou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece na academia de sua mansão. Na imagem, a famosa surgiu com um top e uma calça legging, ambos na cor preta.

Virginia fez questão de exibir a sua barriga sarada e celebrou a boa forma após três gestações. "Bom dia. A mãe está voltando", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Gostosa", disse Zé Felipe. "Esse corpo esculpido. Gata demais", escreveu uma internauta. "Perfeita", elogiou uma terceira.

Polêmica

A influenciadora Virginia Fonseca, de 25 anos, publicou uma série de registros das filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois, antes da volta às aulas das pequenas. No entanto, os cliques, publicados por meio do perfil do Instagram da famosa, geraram polêmica ao evidenciar a escolha da primogênita por uma mochila do personagem Homem-Aranha, da Marvel.

Na imagem em questão, as duas meninas surgem sorridentes e posam com suas respectivas mochilas. Maria Flor optou pela personagem Minnie, da Disney, na estamapa do material. "Bom dia para quem voltou às aulas!!! Bonitinhas demais da mamãe. Que Deus abençõe sempre e que a felicidade de hoje dure o ano todo", escreveu Virginia na legenda da publicação.

Na seção de comentários, os mais de 52 milhões de seguidores de Virginia a atacaram por permitir o uso do acessório. "Acho estranho, Maria Alice deveria gostar de coisas de menina não incentivar ela a gostar de coisas de menino", disse um. "Vai um pobre dar uma mochila dessa para a filha", escreveu mais um. "Eu também acho muito estranho, não tem que fazer os gostos dela e sim explicar o que é de menina e o que é de menino", escreveu um terceiro.

Outros fãs defenderam a escolha da influenciadora. "Desde quando super-herói é só para menino? Menina também pode usar e gostar sim. Cada um com seu filho";" A menina é uma criança, um ser humano em formação. Essa é a personalidade dela e graças a Deus que os pais respeitam e não impõem o que a sociedade acha que é certo", diziam os comentários na publicação.

