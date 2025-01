Filha de Flordelis morre aos 25 anos. Saiba quem era a jovem

Filha de Flordelis é encontrada morta em uma rua no Rio de Janeiro aos 25 anos e a polícia investiga o que aconteceu

Uma das filhas da ex-deputada Flordelis foi encontrada morta no Rio de Janeiro. De acordo com o site G1, a jovem Gabriella dos Santos Souza, de 25 anos, morreu na quarta-feira, 22.

Ela chegou a ser resgatada para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) no Rio de Janeiro, mas não resistiu e faleceu. Por enquanto, a polícia só sabe que o corpo não tinha sinais de violência. A causa da morte ainda é investigada pelas autoridades, mas o relatório preliminar indica parada cardiorrespiratória súbita

A família ainda não revelou informações sobre o velório. A equipe da ex-deputada Flordelis tenta uma autorização para ela ir ao enterro da filho, já que ela está detida na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangú.

Quem era a filha de Flordelis?

Gabriella dos Santos Souza foi adotada por Flordelis quando era um bebê. Ela é irmã biológica de Lucas César dos Santos Souza, que também foi adotado pela ex-deputada, e também de Júlia e Bruna. Ele foi condenado por comprar a arma usada na morte de Anderson.

Gabriella dos Santos Souza - Foto: Reprodução

Morte de ator internacional

O ator Francisco San Martin, que atuou na novela Days of Our Lives e na série Jane The Virgin, morreu aos 39 anos de idade. A notícia da morte dele foi divulgada nesta terça-feira, 21, mas ele faleceu no dia 16 de janeiro.

De acordo com o Hollywood LA News, o artista foi encontrado sem vida em sua casa na cidade de Los Angeles. A investigação inicial apontou que ele faleceu por enforcamento, mas as autoridades ainda não revelaram mais detalhes.

A morte dele foi lamentada na web pela atriz Camila Banus, que atuou com ele em Days of Our Lives. “Eu te amo e descanse em paz, meu amigo. Te amo muito, queria ter te contado mais”, disse ela.

Francisco San Martin nasceu na Espanha e começou a carreira ainda na infância ao atuar em peças de teatro. Na adolescência, ele se tornou modelo e começou a fazer aulas de atuação. Na vida adulta, ele foi para a TV e o streaming.