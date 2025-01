Larissa Manoela e André Luiz Frambach recriam fotos de primeiro filme juntos

Que amor! Cinco anos após o primeiro filme juntos, Larissa Manoela e André Luiz Frambach recriaram fotos da época: "Quem diria"

Nesta quinta-feira, 23, Larissa Manoela e André Luiz Frambach celebraram cinco anos de Modo Avião, o primeiro filme que protagonizaram juntos na Netflix. Em uma publicação conjunta no Instagram, o casal recriou fotos tiradas durante as gravações e refletiu sobre a trajetória da relação.

"2025 x 2020. 5 anos da estreia de Modo Avião na Netflix. Um dos filmes de língua não inglesa mais vistos da plataforma! A Ana e o João certamente estão orgulhosos de onde a gente chegou, foi graças a eles que nos conhecemos", iniciou Larissa Manoela.

"E quem diria que anos depois tudo ia fluir da maneira que tinha que ser na nossa vida! Certamente esse filme foi uma das melhores coisas que aconteceram pra nós. Que tal comemorar os 5 anos assistindo novamente pra relembrar? Fica a dica", brincou a atriz.

Nos comentários, os fãs celebraram a união do casal. "As fotos ficaram muito lindas e bem parecidas, deu uma nostalgia muito boa, estarei assistindo de novo", confessou uma seguidora. "Casal mais lindo", declarou outra. "Lindos demais, toda felicidade pra vocês", desejou mais uma.

Larissa Manoela celebra relacionamento com André Luiz Frambach

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Na última sexta-feira, 17, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos de momentos especiais em que aparece ao lado do marido André Luiz Frambach.

Na legenda, a famosa celebrou o relacionamento deles. "Como de costume, o nosso dia 17 não passa em branco. Pode ser em cima do altar, no fundo do mar, debaixo de uma mesa, em um estúdio de gravação, quem sabe dentro de um elevador ou por onde for. Nós por todos os dias e por tudo que ainda vier", escreveu ela. Veja as fotos!

