Virginia faz ensaio de Natal com a família. Saiba o preço dos pijamas

Virginia Fonseca e Zé Felipe reúnem os três filhos em ensaio fotográfico de Natal com pijamas combinando. Saiba quanto custa

A influenciadora digital Virginia Fonseca resolveu fazer um ensaio fotográfico de Natal com sua família. Nesta segunda-feira, 23, ela recebeu um fotógrafo em sua casa para registrar a alegria de sua família na data especial.

Para o ensaio fotográfico, a loira encomendou looks combinando para toda a família. Ela, o marido, Zé Felipe, e os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, usaram pijamas com tema natalino e esbanjaram fofura.

O look da família é da marca TJama, que pertence ao ator Tiago Abravanel e suas irmãs, Ligia e Vivian Abravanel. Com a estampa de Natal, os pijamas custam pouco mais de R$ 180 na versão adulto e cerca de R$ 120 na versão infantil.

O bolo da festa de Virginia Fonseca

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca celebrou a conquista de mais de 50 milhões de seguidores no Instagram com uma festa luxuosa na cidade de São Paulo. O evento começou na noite de quarta-feira, 18, e só terminou na manhã desta quinta-feira, 19. Inclusive, ela ficou no evento até o fim, por volta das 7h da manhã.

Nas redes sociais, a musa mostrou alguns detalhes do evento e surpreendeu ao revelar como era o bolo da celebração. Virginia escolheu um bolo de frutas vermelhas e colocou um detalhe especial no topo do doce.

O bolo foi feito em uma única camada e foi decorado com chantilly, laços e também com o desenho da família de Virginia. O doce foi decorado com os bonequinhos que representam Virginia, Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, além de ter a imagem do avião da família.

