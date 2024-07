Viih Tube deixa a barriguinha à mostra ao posar com a família em festa

Viih Tube e Eliezer marcaram presença na festa de Pietra, filha de Biel e Tays Reis. Viih fez questão de usar um look que deixou a barriguinha à mostra

Neste sábado, 27, Biel e Tays Reis fizeram uma festa para celebrar os dois anos da filha Pietra. O evento foi temático de fazendinha e contou com a presença dos famosos personagens da Disney, como Mickey e Minnie.

Viih Tube e Eliezer fizeram questão de marcar presença na festa acompanhados pela filha Lua, de um ano. Com uma camisa xadrez amarrada, a famosa fez questão de deixar a barriguinha da gravidez à mostra. Viih espera um menino, que se chamará Ravi.

Na ocasião, Lua e Pietra mostraram que já são super amigas, mesmo sendo tão pequenas, e brincaram juntas com os bichinhos presentes na festa, para a alegria dos papais famosos.

Homenagem

Os cantores Tays Reis e Biel encantaram os seguidores ao compartilhar fotos de um ensaio fofíssimo em família! No dia 19 de julho, data em que a filha do casal completou dois anos de vida, os papais corujas publicaram uma homenagem à herdeira, Pietra, em celebração à data especial.

Por meio do Instagram, os ex-participantes de 'A Fazenda 12', da Record TV, mostraram algumas fotografias do ensaio com tema de margaridas. Esbanjando fofura e simpatia, Pietra roubou a cena ao posar com os papais corujas para as câmeras.

"Hoje foi o dia que Deus escolheu para dar a vida a nossa princesa! Então bora lá já começar a agradecer pela vida dela, pedindo muita proteção para que ela possa crescer e ter uma linda jornada nessa terra! Te amamos muito, filha, e seus pais sempre estarão ao seu lado te incentivando, te respeitando e te amando!!!", escreveu Tays Reis e Biel em uma publicação conjunta.

A cantora ainda revelou ao público que o aniversário de dois anos da filha seria comemorado oficialmente em uma grande festa nesta semana. "Dia 27 de julho tem festão para comemorar a sua vida, do jeitinho que ela merece! Vocês estão preparados para viver esse dia com a gente?", completou Tays, despertando curiosidade nos fãs para o grande dia.