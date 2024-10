Vanessa Giácomo comove com homenagem à mãe falecida: 'Partiu tão jovem'

Nas redes sociais, a atriz Vanessa Giácomo prestou uma homenagem para sua mãe, que faria aniversário nesta terça-feira (15)

Vanessa Giácomo usou as redes sociais para prestar uma homenagem para sua mãe, Ivonete, que faria aniversário nesta terça-feira, 15. Ela morreu aos 55 anos após enfrentar uma batalha contra o câncer.

"Hoje, minha mãe completaria mais um ano de vida, mas sempre vou celebrar você, mãe. Vejo sua presença em cada parte de mim. Quero um dia chegar perto da grande mulher que você foi e, para mim, é, porque você é eterna", começou o texto.

"Lembro de você todos os dias, às vezes por comer algo que me lembra seu tempero, por ir a lugares que gostaria de ter ido com você, e quando olho para meus filhos, sinto sua influência em cada momento", acrescentou a atriz.

Vanessa completou o texto falando sobre o quanto é importante se declarar para quem amamos. "Nunca devemos esquecer de viver o agora e de expressar o quanto as pessoas que amamos são especiais. Eu dizia ‘eu te amo’ para minha mãe praticamente todos os dias que passei com ela. Meu maior medo era perder meu pilar, minha segurança, minha melhor amiga. Ela partiu tão jovem, e sou imensamente grata por tudo que me deixou como legado em tão pouco tempo. Vamos viver o agora!", completou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @vanessagiacomo

Vanessa Giácomo impressiona ao surgir caracterizada para filme

Na última sexta-feira, 11, Vanessa Giácomo impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar a caracterização de sua personagem para o filme 'MMA: Meu Melhor Amigo', que será exibido no Festival do Rio. Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um vídeo em que aparece se transformando e também o resultado do trabalho de Paula Vidal, a responsável pela caracterização. A personagem que Vanessa interpreta tem câncer.

"O poder de uma caracterização de personagem é inegável. Esta caracterização foi criada para o filme 'MMA: Meu Melhor Amigo'. [...] Nós (atores) emprestamos nossos corpos para contar histórias, e essa, em particular, tocou profundamente em mim, relembrando todo o sofrimento que minha mãe enfrentou em sua luta contra o câncer. Realizei essa caracterização com muito respeito, desejando que se aproximasse ao máximo da verdade. O processo me ajudou a acessar essas emoções. Parabéns, Paula! Sou sua fã e você sabe disso", escreveu. Veja como a atriz ficou!