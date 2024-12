Ticiane Pinheiro mostra comemoração de 7 anos de casamento com César Tralli

Completando mais um ano de casamento com César Tralli, Ticiane Pinheiro mostra como celebraram a data especial após um dia de trabalho

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou como celebrou mais um ano de seu casamento com César Tralli. Nesta segunda-feira, 02, o casal completou sete anos de união e após um dia de trabalho resolveram comemorar a data com uma saída.

Em sua rede social, a loira postou um clique ao lado do marido em um restaurante em São Paulo. Abraçados, os dois posaram para o registro sorridentes. "Jantar para comemorar os 7 anos de casados com o amor da minha vida", disse a famosa.

Nos comentários, o apresentador do Jornal Hoje também deixou sua declaração para a mãe de sua filha Manuella Pinheiro Tralli. "Te amo", escreveu o jornalista.

Ainda no último final de semana, César Tralli compartilhou um clique ao lado da herdeira almoçando fora. Na ocasião, ele estava de folga enquanto a amada estava trabalhando e explicou a ausência dela no momento.

É bom lembrar que Ticiane Pinheiro já contou sua história de amor com o esposo. Eles se conheceram em um salão de beleza por fazerem sobrancelha com a mesma profissional. O casal chegou até a terminar por César não querer casar e ter filhos, o que era um sonho da famosa.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

Ticiane Pinheiro não dorme com César Tralli?

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores enquanto fazia o cabelo e maquiagem para entrar no Hoje Em Dia. Em uma das dúvidas enviadas, uma pessoa questionou se ela dorme em quarto separado de Cesar Tralli.

A curiosidade da pessoa foi gerada após alguns dias de Eliana revelar que certas vezes não dorme no mesmo local que o marido, o diretor de TV Adriano Ricco, com quem está casada há uma década, por conta de compromissos e por ele roncar. Ticiane Pinheiro então falou se existe algo do tipo em sua relação com o jornalista da Globo. Saiba mais aqui.

